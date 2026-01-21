Paritarias salariales en Río Negro: este jueves vuelven y cuál será el primer debate

La paritaria de la Función Pública tiene la participación de la secretaria Tania Lastra y representantes de UPCN y ATE. Foto Archivo.

Este jueves, volverán las negociaciones salariales del gobierno provincial con los estatales. Habrá premura si, por lo menos, se quiere incorporar algún incremento en los haberes de enero, cuya liquidación deberá cumplirse en las próximas horas. Pero aparece como una alternativa cierta que cualquier modificación inicial se abone por complementaria o, también, se traslade directamente a los sueldos de febrero.

El núcleo del debate inicial estará en la pretensión gremial de una recomposición por el desfasaje en el 2025, recordando que la última suba en los haberes se cumplió en septiembre, con posteriores pagos de sumas fijas temporales para octubre y noviembre.

Fuentes gubernamentales aceptan ese análisis y ese esquema preliminar entre sus alternativas, referenciándose en lo que habrían hablado la semana pasada, en Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sindical reconoció ese planteo suyo realizado en el encuentro para “el cierre salarial del 2025”, a partir de las diferencias registradas entre la inflación anual y las subas salariales de los estatales rionegrinos.

Haberes iniciales $1.052.132 Es el haber de un agente de la categoría 1 de la ley 1.844 de la administración central provincial.

$ 1.111.000 La remuneración de un maestro inicial, es decir, que no presenta antigüedad.

El mandatario habría trasladado ese propósito y requerido profundizar en un ofrecimiento a la cartera de Hacienda, que prepara números para explicar la estrechez de recursos, pero, también, elabora opciones salariales.

La última negociación en la Función Pública fue el 30 de septiembre, y se plantearon sumas fijas en octubre y noviembre. El 9 de octubre existió una paritaria docente.

Este martes, el ministro Gabriel Sánchez comenzó con las evaluaciones con su par de Educación, Patricia Campos, y con la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. Ambas encabezarán las paritarias que se convocaron para este jueves al mediodía.

Unter constituyó una mesa salarial de la organización y su definición ratificó la resolución del último Congreso del gremio. “Pedir una recomposición inicial del 30% y un haber mínimo de 2.000.000 pesos”, remarcó su secretaria general, Laura Ortíz. Actualmente, el sueldo inicial en la docencia es de 1.111.000 pesos.

Por su parte, como lo dijo Aguiar, ATE plantea un “reajuste por el último trimestre del año” para después seguir con la discusión. La remuneración para la categoría 1 de la ley 1844 equivale a los 1.052.132 pesos.

UPCN repite su pedido de aumento en porcentajes y, recientemente, emitió un comunicado donde insiste con críticas al gobierno provincial. Entendió que “Energía no se sostiene al Estado” y que “no es prudencia fiscal” sino “ajuste” que se “aten los salarios a una variable que la propia política económica empuja a la caída”, posiblemente en referencia a la idea del gobernador Alberto Weretilneck de que los incrementos se vinculen con las subas de los ingresos provinciales.