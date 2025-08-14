Cumbre de Oscar Parrilli, Ramón Rioseco y Beatriz Gentile para acordar la lista de Fuerza Patria en Neuquén

Fuerza Patria ingresó en horas decisivas para el armado de la lista que llevará en Neuquén para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este jueves al mediodía se convocó a una cumbre entre el senador Oscar Parrilli; el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; y la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, de la que debería salir la nómina que presentará la alianza kirchnerista.

Hay negociaciones avanzadas con la académica para que integre el armado electoral, aunque aún no está definido en qué categoría. En Neuquén se renuevan tres bancas de senadores y tres de diputados nacionales de las cuales la mitad hoy están en manos del espacio peronista.

Gentile anticipó en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, en junio pasado, que no buscará su reelección como rectora en 2026. Su mandato vence en mayo y esa decisión de no ir por la continuidad al frente de la UNCo fue lo que entusiasmó a la dirigencia kirchnerista para pedirle que integre la lista de Fuerza Patria.

En el 2009 ya había sido candidata a segunda diputada en una lista que llevó en primer lugar a Rioseco y en tercer lugar a Ariel Kogan.

Hay quienes aseguran que «ya aceptó», pero que resta definir qué tramo de la boleta disputará. Eso depende, en buena medida, de que Ramón Rioseco responda por sí o por no liderar la nómina en senadores.

El intendente de Cutral Co venía diciendo que no quería disputar ningún cargo en Buenos Aires, todavía tiene mandato en la ciudad por delante, pero es conocida su lealtad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La cumbre está convocada para las 13 en la sede de Casa Patria en Neuquén capital y hay expectativas de que, por la tarde, ya podrían conocerse los nombres.

Beatriz Gentile y su relación con Rolando Figueroa

Por ahora, no se difundieron otros posibles nombres en la lista de Fuerza Patria en Neuquén, pero la apuesta por Beatriz Gentile podría darle un renovado impulso a un sector que se veía desarmado y con pocas chances de romper la «polarización» que se percibía entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad.

La incorporación de la rectora sumaría una jugadora de peso en la boleta, justo cuando el gobernador Rolando Figueroa también apostaba a llevar las consignas de la universidad en su armado con el referente de Conicet, Joaquín Perrén, como segundo candidato a diputado.

Con la crisis de desfinanciamiento, la UNCo viene dependiendo, en buena medida, de aportes económicos que envían los gobiernos provinciales y municipios como el de Neuquén, que incluso financió obras como la del nuevo comedor. Figueroa y Gentile venían sosteniendo una relación aceitada que se tensionó con el desalojo de la protesta mapuche en Casa de Gobierno en la que fueron detenidos dos trabajadores universitarios.

El lunes pasado la institución ofició de mediadora entre el gobierno y las comunidades para encauzar el conflicto por las personerías reclamadas.