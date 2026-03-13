La red de gas llegará a más de 100 familias de dos barrios en Cutral Co

Un centenar de familias podrá acceder al servicio de gas natural en el próximo invierno, como parte del proyecto de ampliación de la red que ejecuta el municipio de Cutral Co. Se trata de 30 lotes en el barrio Brentana y 78 en Peñi Trapún, donde se avanzó con los amanzanamientos y están radicadas las familias. Desde el municipio cutralquense se indicó que se busca alcanzar el 100 % de la cobertura del servicio en la primera barriada. El plazo que se espera cumplir es para que estén listas en mayo próximo.

La iniciativa en uno de los barrios más antiguos, como lo es Brentana, contempla el tendido de 835 metros lineales. En este caso, estarán alcanzadas las manzanas 497 C, 497 D, 497 E y 498 A, donde hay 30 lotes que se verán abastecidos por el servicio. Las tareas las ejecuta el personal de la empresa Instalquen que también está abocada al tendido en otras áreas de la ciudad.

En este sentido, el intendente Ramón Rioseco explicó que el objetivo es «alcanzar el 100% de cobertura de gas en este sector de Brentana. Son obras que mejoran la calidad de vida de las familias y acompañan el crecimiento de la ciudad”.

En otro de los sectores donde se avanza con la obra, es en Peñi Trapún. En este caso son 78 lotes los que se verán favorecidos, con un total de 1.100 metros lineales. Aunque el casco histórico de la barriada ya cuenta con el servicio, los nuevos amanzanamientos llevan a disponer de la dotación de servicios.

Amplían la red de gas en Cutral Co (Foto: gentileza)

En este crecimiento de Peñi Trapún también se observa la situación similar y el jefe comunal cutralquense, refirió que «es un compromiso que tenemos con los vecinos porque en la provincia del gas no se puede estar» sin este servicio.

De manera simultánea se ejecuta la extensión de la red en Villa El Puestero; Progreso; y se avanzará con Monte Hermoso para que en un plazo establecido para mayo se cuente con el 100 % del servicio en todo el ejido urbano y la zona semirrural que, en los casos más antiguos, tienen 70 años y no contaba con la red de gas natural. Hasta que eso ocurra, la calefacción es mediante gas envasado y leña.

En el tramo de Peñi Trapún, donde son más los terrenos que se verán favorecidos -78– el presidente vecinal Carlos Pereyra agradeció la decisión municipal para encarar los trabajos. «Estamos contentos porque no se trata sólo de gas sino de iluminación, cámaras y muchas cosas que está haciendo el intendente Rioseco», sostuvo Pereyra.

Los trabajos de extensión de red gas natural están financiados por fondos que provienen de las arcas municipales. En algunos casos, se solicita mediante ordenanza la aprobación para usar dinero del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, Enim.