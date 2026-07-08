Weretilneck reunió al Gabinete por los proyectos para la Legislatura

El encuentro gubernamental se cumplió ayer en la Residencia de los Gobernadores. Foto: Gentileza

La temática de la reunión de Gabinete de este martes se sostuvo en las acciones para «modernizar el Estado», «el desarrollo de la infraestructura vial» y «el impulso al Tren del Valle».

En esa línea, se adelantó la remisión en agosto de una serie de proyectos a la Legislatura para profundizar esquemas de «modernización», la «infraestructura y la promoción de inversiones turísticas» y, también, «modificaciones en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos correspondientes». Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, quien actuó de vocero de la reunión gubernamental.

El encuentro, realizado en la Residencia, fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la asistencia del Gabinete fue casi en pleno. Faltó el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. Participaron, además, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, y el secretario de Medios, Gustavo Glave.

El análisis comprendió el estado de las gestiones con Nación por el traspaso de rutas nacionales, con especial atención sobre las Rutas Nacionales 22 y 151, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético de Río Negro.

El repaso del equipo gubernamental incluyó el estado de las obras, entre ellas, la ejecución de la Terminal de Ómnibus de Bariloche



En ese sentido, Banacloy señaló que «la planificación contempla una mirada de mediano plazo para mejorar la infraestructura vial y dar respuesta a una demanda histórica» de los rionegrinos.

Otro punto abordado se vinculó con el «proyecto de desarrollo del Tren del Valle», con una etapa inicial de circulación entre General Roca, Cipolletti y Neuquén.

Además, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, hizo un repaso de las ejecuciones de obras, puntualizando en las obras de saneamiento, infraestructura hospitalaria y, en especial, la Terminal de Ómnibus de Bariloche.

Un registro de los recursos recibidos en el primer semestre por la Provincia y una proyección de los que llegarán en el segundo también integraron las revisiones gubernamentales.

También se cruzó información entre los ministros con «el objetivo de mantener una agenda coordinada y focalizar las acciones de cada ministerio en las necesidades de la comunidad».