La Ruta 43, columna vertebral del Norte Neuquino, es la nueva Ruta Escénica de la provincia

La Legislatura de Neuquén aprobó la ley para declarar la Ruta 43 como nueva Ruta Escénica de la provincia, al destacar su potencial turístico, su imponente paisaje natural y la identidad que conserva como ruta de trashumancia y otras tradiciones vivas. Su traza se inicia en Chos Malal y se extiende por aproximadamente 160 kilómetros hasta Varvarco.

La propuesta había sido iniciada por diputados del bloque Comunidad y Fuerza Libertaria y fue sancionada el miércoles en general y este jueves en particular.

En su recorrido, la Ruta 43 atraviesa parajes rurales, zonas de producción ganadera y comunidades con una fuerte impronta cultural como Andacollo, Huinganco, Villa del Nahueve y Las Ovejas. También es puerta de ingreso a parajes como El Alamito, La Primavera, Los Carrizos y Bella Vista.

«La Ruta 43 es más que un corredor vial, es la columna vertebral del Norte de la provincia», fundamentó el diputado Matías Martínez (Comunidad) al pedir la aprobación del proyecto.

Destacó que, «en cada kilómetro, se une una naturaleza de enorme belleza con la memoria viva de cada una de sus localidades». «Bordea los ríos Neuquén y Nahueve y se adentra en unos de los paisajes más imponentes que tiene la provincia como es la Cordillera del Viento hasta adentrarse en el Área Protegida Domuyo, el techo de la Patagonia», explicó.

El legislador dijo que es también «la ruta de la trashumancia, del veranador, de las fiestas populares, es la ruta donde está la identidad que mantiene tradiciones antiguas de nuestra provincia que son materia viva».

«Estamos mirando al norte de frente con orgullo y diciéndole a cada una de sus comunidades que su esfuerzo, su trabajo y su historia son reconocidos, que su futuro es para nosotros importante como el de cualquier otra región de nuestra provincia», afirmó.

La ley, que es similar a la que ya se sancionó para la Ruta 23, establece que el Poder Ejecutivo deberá promover la preservación ambiental del corredor, la señalización interpretativa de sus atractivos naturales y culturales y «el diseño de estrategias turísticas sustentables e inclusivas».

La Ruta 43 está asfaltada en el tramo entre Chos Malal y Las Ovejas. El último, de 18 kilómetros hasta Varvarco, se adjudicó en julio a la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A que ejecutará los trabajos en dos etapas.

La obra se hará con un presupuesto de 16.000 millones de pesos y se iniciará cuando finalice la veda climática, que se espera en octubre, con un plazo de ejecución de 24 meses corridos.