La Unión Europea destacó el acuerdo con el Mercosur y anunció una inversión de 1.400 millones de euros

La convocatoria llevó a representantes diplomáticos de todos los Estados miembros (Foto: Jaime Olivos)

La Unión Europea celebró el Día de Europa en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un acto que reunió a diplomáticos, empresarios y dirigentes políticos de distintos espacios. El evento estuvo encabezado por el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, quien remarcó la importancia estratégica del vínculo entre ambas regiones.

Durante la ceremonia, el bloque europeo destacó la reciente puesta en marcha provisional del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur . Al mismo tiempo anunció una inversión de 1.400 millones de euros destinada a América Latina y el Caribe.

La Unión Europea anunció un pacto millonario con el Mercosur: en qué estará centrada la inversión

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la inversión de 1.400 millones de euros que la Unión Europea destinará a proyectos de desarrollo en la región. Según explicaron las autoridades europeas, los fondos estarán orientados principalmente a infraestructura, energía, digitalización y proyectos vinculados a la transición ecológica.

Høeg sostuvo que el pacto entre la UE y el Mercosur representa uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos del mundo, al involucrar a 31 países y a más de 700 millones de personas.

Dentro de ese paquete de inversiones, la UE prevé impulsar iniciativas relacionadas con energías renovables, producción de hidrógeno verde y fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas. También se financiarán programas vinculados a innovación tecnológica y modernización industrial en distintos países latinoamericanos.

Otro de los ejes de la inversión estará enfocado en cooperación científica y educativa. En ese marco, el embajador Høeg destacó programas como Erasmus+ y Horizonte Europa, que permiten intercambios académicos y financiamiento para proyectos de investigación con participación argentina. Además, mencionó iniciativas vinculadas a economía circular, seguridad y desarrollo portuario.

Durante su discurso, Høeg también valoró el respaldo argentino a Ucrania en organismos internacionales y afirmó que Europa y Argentina mantienen una relación histórica y estratégica. El acto en Buenos Aires marcó el inicio del denominado “Mes de Europa”, una agenda de actividades culturales y académicas que se desarrollará durante las próximas semanas en el país.

La Unión Europea celebró el «Dia de Europa»: qué figuras políticas asistieron

Entre los representantes argentinos presentes estuvieron la senadora Patricia Bullrich, el secretario de Turismo Daniel Scioli, la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y la ex canciller Diana Mondino. También asistieron el ex ministro del Interior Andrés Ibarra y el titular de YPF Horacio Marín, entre otros dirigentes y empresarios.

Patricia Bullrich y Daniel Scioli estuvieron presentes en la ceremonia

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por la ausencia de la primera línea del Gobierno nacional, a diferencia de años anteriores, cuando habían participado funcionarios de alto rango de la administración de Javier Milei.

Algunos de los embajadores que asistieron al evento fueron:

Hoshino Yoshitaka (Japón)

Eyal Sela (Israel)

Veljko Lazic (Serbia)

Wang Wei (China)

Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabingi (República Democrática del Congo)

Romain Nadal (Francia)

Torsten Ericsson (Suecia)

Yurii Klymenko (Ucrania)

Stoyan Mihaylov (Bulgaria)

Julio Glinternick Bitelli (Brasil)

Gonçalo Teles Gomes (Portugal)

Héctor Iván Espinoza Farfán (Guatemala)

Fabrizio Nicoletti (Italia)