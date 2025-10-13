Labor Parlamentaria en Senado: los bloques definirán si el jueves tratan DNU y la vacante de la Defensoría del Niño

Esta semana se reunirán los jefes de bloques del Senado para definir, en Labor Parlamentaria, si el jueves sesionarán para debatir una agenda que incluye tres temas que podrían incomodar al oficialismo. Por un lado, la oposición aguarda los cambios que hizo la cámara baja a la ley que regula los DNU y por el otro se encuentran la designación de alguien de la oposición como nueva Defensora del Niño.

Se espera que la reunión se de este martes por la tarde, cerca de las 18.30, entre el oficialismo y la oposición con la idea de sesionar en las próximas 72 horas. Este cónclave se llevará adelante sin la presencia de Victoria Villarruel ya que viajará con el presidente Javier Milei a Estados Unidos.

Su lugar será ocupado por el titular provisional de la Cámara alta, el puntano Bartolomé Abdala.

Qué pasa con los cambios en los DNU y qué debatirán en el recinto del Senado

A inicios del mes anterior, la oposición votó y giró a Diputados un proyecto para reformar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La propuesta central establece que estos decretos tendrán un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y requerirán la “mayoría absoluta” en ambas Cámaras.

Actualmente, si el Congreso en su conjunto no los rechaza sin un plazo límite, los DNU siguen vigentes.

El texto introduce además un cambio sustancial: si tan solo uno de los Cuerpos (Diputados o Senado) vota negativamente el DNU, este caería automáticamente. La única excepción a esta regla de caída inmediata serían los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida que haya tenido el decreto.

Por este motivo, una vez que los retoques de Diputados ingresen al Senado, la oposición planea activar un convite exprés de la comisión de Asuntos Constitucionales, actualmente dirigida por la peronista disidente Alejandra Vigo.

El objetivo es dictaminar rápidamente sobre el proyecto. Dado que no contarán con los siete días reglamentarios, el despacho necesitará ser habilitado con dos tercios de los votos.

Sin embargo, no se espera que esto sea un inconveniente, dada la experiencia de septiembre. Finalmente, la resolución tendrá dos caminos: insistir con la versión original del Senado o aceptar los cambios introducidos por Diputados.

Los detalles de la Defensoría del Niño y el debate en el Senado

La vacante de la Defensoría del Niño se ha convertido en uno de los casos de mayor impericia política y de estrategia para la Casa Rosada. Tras una serie de dilaciones difíciles de justificar, el oficialismo, al parecer buscando estirar la agonía, terminó sirviendo un acuerdo a kirchneristas y radicales para que se repartieran una jugosa y envidiada estructura de poder.

Después de varias semanas de una repentina aceleración para ocupar el cargo antes del recambio legislativo de diciembre, el proceso finalmente avanzó. Una bicameral, bajo el mando de la diputada radical Natalia Sarapura (UCR-Jujuy) —quien solía ser defendida por cristinistas y peronistas en momentos de tensión—, logró los dos tercios necesarios para elevar la terna a ambos recintos.

Este acuerdo fue posible gracias al voto de su colega macrista María Sotolano, recientemente electa como segunda en la lista bonaerense que encabezó el excomisario Maximiliano Bondarenko por La Libertad Avanza.