Las 10 frases más destacadas de Javier Milei en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias 2026

El Javier Milei que había prometido abandonar los insultos quedó atrás. Más allá de un liviano agradecimiento al Congreso por las leyes sancionadas en extraordinarias, el presidente se dedicó a agraviar a los legisladores de la oposición en la apertura de sesiones ordinarias 2026. Además, apuntó contra los empresarios y hasta le tiró un «palito» a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Cuando ingresó al recinto el presidente (quien volvió a entrar por un costado, en lugar de hacerlo por la puerta principal) la militancia entonó “Panic Show”, la canción de La Renga que se transformó en un himno violeta.

El mandatario inició su discurso pasadas las 21 y culminó cerca de las 23. Si bien se anticipaba un discurso basado en la batalla cultural y detallar las próximas reformas, el mandatario se dedicó a contestarle a la oposición y desmentir las acusaciones contra su gestión.

Las frases más importantes del discurso de Javier Milei