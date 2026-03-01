Las 10 frases más destacadas de Javier Milei en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias 2026
El presidente evitó detallar las reformas venideras y ni se refirió a la reciente liberación de Nahuel Gallo en Venezuela para centrarse en confrontar de manera directa con el kirchnerismo.
El Javier Milei que había prometido abandonar los insultos quedó atrás. Más allá de un liviano agradecimiento al Congreso por las leyes sancionadas en extraordinarias, el presidente se dedicó a agraviar a los legisladores de la oposición en la apertura de sesiones ordinarias 2026. Además, apuntó contra los empresarios y hasta le tiró un «palito» a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Cuando ingresó al recinto el presidente (quien volvió a entrar por un costado, en lugar de hacerlo por la puerta principal) la militancia entonó “Panic Show”, la canción de La Renga que se transformó en un himno violeta.
El mandatario inició su discurso pasadas las 21 y culminó cerca de las 23. Si bien se anticipaba un discurso basado en la batalla cultural y detallar las próximas reformas, el mandatario se dedicó a contestarle a la oposición y desmentir las acusaciones contra su gestión.
Las frases más importantes del discurso de Javier Milei
- Luego de ser aplaudido por el oficialismo, Milei señaló a los diputados y senadores y les dijo que «también pueden gritar que soy presidente de ustedes también». Inmediatamente, el sector opositor empezó con silbidos y gritos, a lo que Milei contestó: «Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las manos en bolsillos ajenos».
- Javier Milei sobre el caso Andis: “Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, sabe que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos”.
- Javier Milei sobre Cristina Kirchner: «Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”.
- «La tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta, quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta».
- «El crimen y los homicidios venían aumentando. Para agravar la situación, los piquetes eran financiados con dinero de asistencia social que debía destinarse a los más necesitados. Nuestras fronteras eran un colador, lo que servía para que el narcotráfico irrumpiera en nuestra sociedad. Como país no sabíamos quien entraba ni quien salía. Por eso entraban los peores y se iban nuestros jóvenes».
- El presidente sostuvo que bajaron la tasa de homicidio «en un 17% a nivel nacional» y se redujo «en un 65% los homicidios en Rosario», y que en 2025 se redujo un 20% la tasa de hurtos, «el valor más bajo de la historia reciente». En este sentido, afirmó que están «poniendo orden en la frontera, donde los narcos salían y entraban a su antojo».
- El presidente resaltó el rol de Sandra Pettovello frente al Ministerio de Capital Humano y resaltó que «la Asignación Universal Por Hijo aumentó en un 492,9% respecto al 2023» tras la reasignación de partidas. A su vez, informó que incrementaron el 137,5% la Prestación Alimentar, más de 500% las becas primera infancia y más del 1100% la prestación Primeros Mil Días.
- El presidente sentenció que los piquetes pasaron «de 9000 por año a cero».
- «Kukas, yo les voy avisar algo kukas: me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar», sostuvo el presidente en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso.
- «Opositores y propios nos atacaron soñando con abrazar el sillón de Rivadavia», sentenció el presidente e inclinó su cabeza hacia el costado donde está sentada la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
- “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.
- «Ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”
- “Por demasiado tiempo, la política fue usada para tejer una especie de mafia unida por una solidaridad depredadora, con el propósito común de vivir el que produce. Eso es lo que hacen ustedes que se llama justicia social: vivir del trabajo ajeno. Esto incluye desde medios de comunicación hasta funcionarios públicos, pasando por empresas y hasta el fútbol. La política para nosotros debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables de ciertos representados, y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para evitar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado, y esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la justicia. La justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del poder judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz, por sobre todas las cosas que se ajustan”
- «Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”, dijo el presidente.
- “Además, guiaremos al Congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, indicó.
- “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.
- El presidente apuntó contra la idea de que abrir la economía produzca pérdidas de puestos de trabajo, sostuvo que durante su gestión «no solo no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto en que aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo». «Cuando uno abre la economía eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia, la otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y por ende podrá pagar mayores salarios. En definitiva, suben los salarios, los precios son más bajos, se consume más y el bienestar aumenta«, definió.
- “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 pacientes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los pacientes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, manifestó el presidente. “Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, añadió.
- : “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.
