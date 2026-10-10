DNU 70 de Javier Milei en la mira: la oposición insiste en sesionar en Diputados pese a las dudas por el quórum

El nuevo fallo de la Corte Suprema que repuso la vigencia de la Ley de Tierras alejó la perspectiva del quórum propio, pero aun así la oposición se mantiene firme en la decisión de sesionar el 15 de octubre. El objetivo es poder voltear el DNU 70/2023 con el que Javier Milei marcó el inicio de su gestión, pese a que los números no cierran para reunir la cantidad de votos necesarios.

La oposición se mantiene firme en Diputados

La oposición reconoce que con el reciente fallo del máximo tribunal se diluyó en cierta medida el núcleo de la convocatoria y que ahora deberán desviar el foco. La estrategia ahora recae en los otros dos temas (Discapacidad y Sobreendeudamiento familiar), también de gran peso social y que fueron estratégicamente incluidos en la convocatoria como anzuelo para atrapar a los bloques dialoguistas.

No obstante, sostienen que tienen toda la intención de apuntar contra el DNU 70 y piensan concentrar todas sus fuerzas para lograr este objetivo.

Esta postura ya unificó a Unión por la Patria, buena parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los misioneros de Argentina Federal, los mismos sectores que pusieron la firma para el pedido de sesión.

En caso de no lograr abrir la sesión, la oposición buscará que actúe el «principio de revelación» que dejará en evidencia a aquellos diputados que, al no dar quórum, se estarían definiendo en contra de la soberanía territorial del país y a favor de la extranjerización.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano en su cuenta de la red social X, señaló: «La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso«.

La Libertad Avanza mueve sus fichas para evitar que Diputados voltee el DNU 70

El fallo de la Corte les corrió el arco a la oposición. Como se restituyó la vigencia de la Ley de Tierras, los sectores dialoguistas ya no encuentran los mismos incentivos para bajar al recinto el 15 de octubre a dar quórum y rechazar el mega decreto, aún cuando el temario de la sesión también comprende otros dos temas de sumo interés.

Si bien en los papeles, la inclusión de estos proyectos debería alcanzar para garantizar el quórum, el oficialismo actuó de forma estratégica y se adelantó a formalizar el pedido de sesión especial para el miércoles 21 de octubre. En su temario se incluye estos dos temas junto con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reintroducirá en su articulado una versión atenuada de la Ley de Tierras.

Previo a esta sesión, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá el miércoles 14 para firmar dictamen en un trámite ultra exprés, incorporando buena parte del marco jurídico de la ley de Tierras dentro de la ley de Propiedad Privada, que obtuvo media sanción hace dos meses en el Senado.

Esta jugada no le estaba alcanzando al oficialismo para quedarse tranquilo en cuanto al blindaje del DNU 70/23, que compromete un sinfín de intereses económicos que exceden largamente la cuestión de la extranjerización de las tierras. Por ello con la oposición pisándole los talones, al Gobierno no le quedó más remedio que acudir a la Corte Suprema, que oportunamente volvió sobre sus propios pasos y concedió una cautelar que permitió reponer de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras.

Irónicamente, el mismo Gobierno que buscaba eliminar los límites de la Ley de Tierras desde el minuto cero de la gestión de Milei, respiró aliviado por el nuevo fallo de la Corte.