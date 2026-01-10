Las clases de este año comenzarán un miércoles en Neuquén

El Consejo de Educación aprobó el calendario en una de sus reuniones y lo difundió hace pocas horas. (Neuquéninforma)

El Calendario Escolar Situado definió que las clases en las escuelas primarias y secundarias de Neuquén comenzarán el miércoles 25 de febrero, en el marco del ciclo marzo-diciembre.

El cierre del ciclo lectivo para estas instituciones está previsto para el 18 de diciembre de 2026, fecha que marca el final del año escolar para la mayoría de los establecimientos urbanos.

En las escuelas que funcionan con el ciclo septiembre-mayo, el inicio de clases será el 18 de agosto de 2026, mientras que la finalización está programada para el 11 de junio de 2027.

Fechas según cada modalidad

Los establecimientos educativos que trabajan con el esquema febrero-diciembre comenzarán las clases el lunes 2 de febrero y también cerrarán el ciclo el 18 de diciembre de 2026.

En el caso de los colegios secundarios incluidos en el formato febrero-febrero, el calendario se extenderá desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 27 de noviembre del mismo año.

Para las instituciones que aplican el período septiembre-mayo, las actividades escolares se desarrollarán entre el 31 de agosto de 2026 y el 28 de mayo de 2027.

Nivel superior

En el nivel superior con modalidad marzo-marzo, el ciclo lectivo comenzará el 25 de marzo de 2026 y finalizará el 27 de noviembre.

Para los institutos que funcionan con el esquema septiembre-mayo, las clases se dictarán desde el 24 de agosto de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027.

Todas estas fechas se fijaron en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, que establece los lineamientos comunes a nivel nacional.

Vacaciones de invierno: fechas confirmadas

El receso invernal será del 13 al 24 de julio de 2026 y alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario que funcionan bajo el ciclo marzo-diciembre.

Ese mismo período de vacaciones se aplicará a los secundarios del ciclo febrero-febrero y al nivel superior con modalidad marzo-marzo.

En el caso de las escuelas rurales que trabajan con el calendario septiembre-mayo, el receso será desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 1 de enero de 2027.

Alcance del calendario

Las escuelas que funcionan con el esquema febrero-diciembre también tendrán receso en las mismas fechas establecidas para el ámbito rural.

El calendario escolar fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación en diciembre y es de cumplimiento obligatorio en todo el sistema educativo neuquino.

Las fechas y disposiciones alcanzan tanto a las escuelas públicas como privadas que dependen del CPE.