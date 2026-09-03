Soberanía en el Atlántico Sur: Milei anunció un paquete de leyes por Malvinas, sanciones a petroleras y una base naval en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional para anunciar un paquete de proyectos de ley orientados a fortalecer la postura soberana sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur. Flanqueado por todos los integrantes de su Gabinete de ministros, el mandatario ratificó la postura histórica del país y adelantó medidas directas contra las operaciones hidrocarburíferas ilegítimas en la zona.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el Presidente al inicio de su mensaje emitido desde la Casa Rosada. En ese marco, planteó que no basta con sostener la reclamación formal, sino que el Estado debe recurrir a todos los instrumentos a su alcance.

“El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos. Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, precisó Javier Milei.

Nuevas sanciones y despliegue estratégico en el Sur

El paquete legislativo impulsado por el Gobierno buscará endurecer las sanciones, multas e inhabilitaciones para las empresas petroleras, contratistas, proveedoras y entidades financieras que participen o presten servicios a las exploraciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, en referencia al proyecto Sea Lion que impulsan firmas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Asimismo, el Presidente ratificó el proyecto para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, pensada como un enclave logístico y operativo para reforzar la presencia institucional, la vigilancia del Atlántico Sur y la proyección hacia el continente antártico.