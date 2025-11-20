Las visitas que recibió Cristina Kirchner antes de que la Justicia le impusiera nuevas restricciones

Cristina Kirchner recibió al menos 77 visitantes en su domicilio durante los últimos 80 días, mientras cumple su prisión domiciliaria. Este registro, que promedia casi una visita diaria, motivó a la Justicia a imponer nuevas restricciones sobre las condiciones de acceso.

El dato se desprende de un relevamiento que realizó Clarín sobre información exclusivamente de fuentes públicas, como redes sociales y comunicados oficiales.

La decisión judicial de limitar las visitas se precipitó luego de que la expresidenta publicó una fotografía reunida con nueve economistas en su living, quienes le presentaron un plan. Posteriormente, Kirchner utilizó sus redes sociales para cuestionar la medida, compartiendo imágenes de otras reuniones con grupos numerosos de personas que la visitaron en su residencia.

No es la foto… es la Economía estúpido.



El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un… pic.twitter.com/taPtEeJAjU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 19, 2025

El flujo de visitas a la vivienda de San José 1.111, que se convirtió en una suerte de «búnker político», se intensificó notablemente en los últimos meses. Septiembre, mes de elecciones, concentró 34 ingresos, superando el promedio diario. Esta dinámica contrasta con el periodo inicial de la prisión domiciliaria (desde el 17 de junio hasta fines de agosto), cuando se registraron apenas cinco reuniones con un total de siete invitados.

El seguimiento judicial, las primeras advertencias y las reuniones destacas

Desde el inicio de la prisión domiciliaria, los ingresos de visitantes externos requieren autorización judicial. Un ejemplo temprano de esta regulación fue la visita de Mayra Mendoza el 19 de junio, que generó una advertencia por no cumplir con el protocolo establecido. El primer informe trimestral sobre las condiciones de la medida, emitido por la Justicia a fines de agosto, fue aprobado sin observaciones.

Entre las visitas públicas más relevantes se encuentran la del presidente de Brasil, Lula Da Silva, el 3 de julio, y el dirigente social Juan Grabois. También pasaron por el departamento el expresidente colombiano Ernesto Samper y Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Asimismo, se registró el encuentro con la sindicalista Sonia Alessio y David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación.