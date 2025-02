Legisladora de Río Negro denunció al presidente Javier Milei por «incitación al odio»

La legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) formalizó una denuncia en la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei por «la posible comisión de los delitos de incitación al odio», como así también por amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y abuso de autoridad.

La presentación se realizó en el Juzgado Federal de Viedma y está relacionada con el discurso del mandatario en el Foro Económico de Davos y «sus distintas expresiones, por redes sociales, en contra de la comunidad LGBTQ+ y las diversidades».

Según la denuncia presentada, «desde su llegada al gobierno el Presidente Javier Milei ha iniciado una escalada de violencia hacia diversos colectivos y grupos sociales» y «con el correr de los meses esa actitud agresiva se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación».

Para Spósito «resulta evidente que cuando la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales» y eso «configura una amenaza al orden democrático, socavando la confianza en las instituciones».

En la presentación señaló que «las expresiones del Presidente, siempre cargadas de violencia, esta vez fueron mucho más allá de lo tolerable en democracia» y agregó que «Milei no acepta ni permite la disidencia» porque «trata a los que no piensan de la misma manera como enemigos, los deshumaniza, atenta contra su dignidad y habilita desde la más alta esfera del estado la persecución y la eliminación de lo diferente».

Spósito sostuvo en declaraciones posteriores que «estas denuncias se están haciendo en todo el país y Río Negro no tiene que quedar afuera» porque «estamos convencidos que son los pasos que se tienen que dar desde la política no solamente repudiando esos dichos, sino también, haciendo la denuncia penal correspondiente ya que no hacen más que incentivar al odio y dividir cada vez más al pueblo argentino».