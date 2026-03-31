Legisladores de Río Negro piden informes oficiales sobre el proceso electoral del IUPA

El proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sumó nuevos pronunciamientos en el ámbito político provincial. Legisladores de distintos bloques impulsan un pedido de informes al Ejecutivo de Río Negro para contar con precisiones sobre lo ocurrido durante la elección de autoridades y la primera sesión del Consejo Superior.

El planteo fue presentado inicialmente por el bloque Vamos con Todos, con acompañamiento de PJ–Nuevo Encuentro, y en las últimas horas se incorporó el PRO a través de su presidente, Juan Martín.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el legislador Martín planteo la necesidad de claridad, «la preocupación por los hechos de violencia requiere que todos los que tienen algún tipo de responsabilidad sean claros y transparentes«, afirmó y agregó que «todos tienen que hacer el máximo esfuerzo para que una referencia cultural y artística tan importante como el IUPA trascienda esta realidad dolorosa”, expresó.

Qué información solicitan los legisladores sobre las elecciones en el IUPA

El pedido de informes solicita un detalle integral de todo el proceso electoral. Incluye la normativa utilizada, la resolución de convocatoria, los cargos en juego, los requisitos de postulación, el cronograma, los lugares de votación, el cierre de padrones, la cantidad de personas habilitadas y las autoridades de mesa designadas. También requiere copia del acto administrativo que dio inicio al proceso.

Además, se piden precisiones sobre la Junta Electoral: cómo se integró, bajo qué criterio se designaron sus miembros y la documentación que respalda esas decisiones.

En relación a los padrones, el requerimiento apunta a conocer cómo se conformaron, si hubo impugnaciones y cómo se resolvieron. Se solicita tanto el padrón general como los correspondientes a cada mesa.

El documento también pide detallar la presentación de candidaturas, posibles objeciones y las resoluciones adoptadas en cada caso.

Otro eje central es el escrutinio. Se requiere información sobre cómo se realizó el recuento provisorio en la sede central y en las extensiones, si hubo veedores externos, qué metodología se utilizó para contar los votos y transmitir los resultados, y cómo se resguardaron y trasladaron las urnas.

Asimismo, se solicita informar si existieron denuncias o impugnaciones antes, durante o después de la elección, quiénes las impulsaron, en qué estado se encuentran y qué medidas se tomaron.

Por último, el pedido pone el foco en los criterios de validación de los resultados, los mecanismos de control aplicados y los procedimientos utilizados para consolidar los datos provenientes de las distintas sedes.

Cuestionamientos sobre el proceso electoral del IUPA

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, indicó que la situación requiere despejar dudas sobre distintos aspectos del proceso. Mencionó la necesidad de precisar cómo se conformó el padrón, la participación de consejeros y la validez de lo actuado durante la jornada.

También advirtió que existen versiones diferentes sobre lo ocurrido en la sesión, tanto en relación al quórum como al desarrollo de la votación, lo que derivó en cuestionamientos sobre la legitimidad del procedimiento.

En ese marco, sostuvo que es importante contar con información clara para garantizar el funcionamiento institucional y evitar mayores niveles de incertidumbre.

Por otro lado, los concejales oficialistas de Roca solicitaron a las autoridades judiciales y gubernamentales que se investigue el proceso electoral y rechazaron los hechos ocurridos en la sesión realizada en la cocina del hotel de Fundación Cultural Patagonia (FCP). «Rechazamos cualquier tipo de violencia por parte de la gestión hacia la comunidad educativa de IUPA que sostiene este reclamo», indicaron en un comunicado.