Juana Viale confesó que quiere volver a ser madre a los 44 años: “Me siento Mujer Maravilla”

Juana Viale habló sin vueltas sobre la maternidad y sorprendió al revelar que le gustaría volver a tener un hijo. La conductora contó cómo vivió la crianza, qué siente ahora que sus hijos están más grandes y por qué considera que todavía está en una etapa vital para ser madre nuevamente.

Juana Viale sorprendió al confesar que le gustaría volver a ser madre a los 44 años. La conductora habló sobre la maternidad durante su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, y reconoció que es una experiencia que disfruta profundamente.

La charla comenzó cuando ambos intercambiaron experiencias sobre la crianza. Viale, que tuvo a sus hijos cuando era más joven, recordó aquella etapa como “muy armoniosa” y “muy linda” y aseguró que convertirse en madre también modificó su manera de relacionarse con los demás.

Juana Viale y su deseo de volver a ser madre

Actualmente sus hijos están más grandes y el menor tiene 14 años. Sin embargo, para Juana el vínculo maternal no cambia con el paso del tiempo.

“Un hijo siempre es pequeño. Nunca dejás de ser madre por más que se vayan a vivir solos”, reflexionó.

Y agregó una frase con la que describió una de las caras menos visibles de la maternidad: “Nunca más vas a volver a dormir tranquilo, por más que no vivan con vos”.

Durante la conversación también apareció la situación económica como uno de los factores que muchas personas evalúan antes de decidir tener hijos.

“Es más difícil también tener un hijo hoy en día, ¿no? Económicamente hablando”, planteó la nieta de Mirtha Legrand.

La contundente respuesta de Juana Viale sobre tener otro hijo

Pergolini mencionó el crecimiento de la maternidad después de los 40 y le preguntó directamente si ella tendría otro hijo.

La respuesta de Juana fue inmediata.

“Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta. Me siento Wonder Woman”, aseguró.

La conductora profundizó sobre lo que significa para ella atravesar nuevamente todo el proceso: “Me siento re vital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

De esta manera, Viale dejó en claro que la posibilidad de ampliar su familia es algo que le gustaría experimentar nuevamente.

Juana Viale contó por qué nunca quiso saber el sexo de sus hijos antes de nacer

La conductora también reveló una particular decisión que tomó durante sus embarazos y que se distancia de algunas tendencias actuales, como los baby showers y las fiestas de revelación de sexo.

“Me enteré del sexo de mis hijos cuando nacieron”, contó.

Viale explicó así que siempre prefirió mantener la sorpresa hasta el momento del nacimiento, una elección que sostuvo en sus embarazos.

Juana Viale también habló de la salud de Mirtha Legrand

Durante la entrevista, Juana se refirió además a la recuperación de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei.

“Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero es una mujer grande”, explicó.

También destacó que la histórica conductora continúa activa y pendiente de la actualidad pese a la internación.

“Ve la tele, ve los programas de ella, los noticieros. Muy atenta, muy activa”, aseguró Juana sobre la evolución de su abuela.