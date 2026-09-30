El Gobierno oficializó cambios en la importación de autos eléctricos: el tope arancelario subió a US$ 35.000

El Gobierno nacional formalizó una modificación en los valores de referencia que regulan el régimen de importación de vehículos eléctricos e híbridos con beneficios arancelarios en la Argentina. La medida fue oficializada a través del Decreto 1128/2026 y busca adaptar la normativa a los valores vigentes en el mercado automotor internacional.

A partir de este cambio reglamentario, los automóviles eléctricos puros podrán ingresar al país con arancel cero siempre que su valor FOB (Free On Board) no supere los US$ 35.000 por unidad. Esta actualización contempla un incremento sustancial en el límite fijado anteriormente para este segmento específico.

El valor FOB determina el costo del vehículo en el puerto de origen antes de la aplicación de fletes internacionales, seguros y la estructura tributaria del país de destino. Las empresas con terminales de producción local y las firmas importadoras habilitadas podrán operar bajo las nuevas pautas aprobadas.

Para los vehículos con tecnología híbrida convencional e híbrida enchufable, la resolución del ministerio de Economía fijó un nuevo techo de US$ 18.000 en el valor FOB de origen. Por su parte, la categoría de híbridos suaves o mild hybrid conservará el tope arancelario que regía con anterioridad, establecido en US$ 16.000.

Según se argumentó en los fundamentos de la norma, la adecuación responde al incremento registrado en las cotizaciones internacionales de los vehículos de última generación. El propósito planteado por la autoridad fiscal es facilitar el acceso a unidades con mejores estándares de equipamiento y sistemas de seguridad activa y pasiva.

Cuáles son las pautas para la fijación de valores y tributos locales

La exención del arancel de importación no exime a las unidades importadas del cumplimiento del resto de los gravámenes que componen el esquema tributario local. Al valor FOB asignado en el puerto de salida se le adicionan los costos logísticos de transporte, seguros internacionales, gastos de puerto y la tasa de estadística del 3%.

A la estructura de costos original se suman posteriormente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% y otros tributos nacionales, provinciales y municipales vigentes para el sector automotor. Estos componentes generan un incremento progresivo respecto del precio de origen antes de su llegada a los salones de venta.

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Un vehículo comercializado bajo estas normas con un valor FOB base de US$ 16.000 suma un costo previo cercano a los US$ 2.500 en concepto de flete y seguro. Con los aportes de logística interna y la carga tributaria correspondiente, la unidad alcanza una cotización estimada de US$ 37.500 al público.

Las modificaciones de reglamentación para el volumen de patentamientos

El cambio en la reglamentación coincide con una tendencia de crecimiento en la comercialización de unidades con tecnologías alternativas en el territorio nacional. Durante el año 2025 se registraron 25.600 patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un incremento del 90% frente a las 13.500 unidades contabilizadas en 2024.

El dinamismo del sector se mantuvo en el transcurso de los primeros siete meses de 2026, período en el cual los patentamientos alcanzaron un total de 48.320 unidades, reflejando un alza interanual del 322%. Bajo las convocatorias del régimen de arancel cero se asignaron un total de 100.000 cupos de importación, de los cuales 68.792 correspondieron a unidades que ya ingresaron al mercado argentino.

Con información de Infobae.