Ley Bases con apoyo de JSRN: Unter advierte que votan en contra de los rionegrinos

La confirmación del gobernador Alberto Weretilneck que la representante de Juntos Somos Río Negro en el Senado, Mónica Silva, votará a favor la Ley Bases generó la reacción del gremio Unter que advirtió que la fuerza provincial “terminará votando en contra de los intereses de todos los rionegrinos”.

La definición que ayer hizo el gobernador en una entrevista con Diario RÍO NEGRO generó la reacción crítica del senador Martín Doñate, también de la conducción de Vamos con Todos, que lidera la exdiputada Silvia Horne, y ahora se sumó el sindicato de los docentes.

Unter fijó postura a través de su Consejo Directivo Central y señaló que observa con “suma preocupación” la postura del partido provincial de “apoyar una ley que va en contra del federalismo”.

“La senadora nacional de Juntos Somos Río Negro terminará votando en contra de los intereses de todos los rionegrinos, de nuestros jubilados, de nuestros recursos naturales y de nuestras universidades públicas”, plasmó la conducción de Unter al fijar su posicionamiento.

El sindicato expresó su rechazo al apoyo anunciado en el contexto en el que se encuentra la educación, sin los fondos nacionales para el pago del incentivo docente, que “significa la reducción de un 10 a un 20 por ciento del salario de los docentes en el país”; con la eliminación de partidas para comedores escolares y otros programas educativos.

Unter indicó que “no se puede poner de excusa la ‘gobernabilidad’ ante un gobierno que no cumple ni garantiza esos derechos básicos. Es inadmisible que se tenga que someter a la provincia de Río Negro a intereses mezquinos que no contemplan la justicia social, bandera histórica de nuestra organización sindical”.

El sindicato insistió que la senadora, que fue ministra de Educación en las gestiones anteriores de Weretilneck, no acompañe con el voto la Ley Bases y extendió el pedido a los integrantes de la bancada Unión por la Patria, Silvina García Larraburu y Martín Doñate, que ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

En el contexto de este debate renovado por la postura de JSRN, Unter ratificó la adhesión al paro nacional convocado por Ctera para el jueves y reivindicó los postulados de la central de trabajadores de la educación.

A nivel nacional, la medida de fuerza plantea la restitución del Fonid, la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, el financiamiento para las escuelas y las universidades públicas, mayor presupuesto educativo, recursos para infraestructura escolar y comedores, financiamiento para programas educativos, entre otros puntos.