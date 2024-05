Ley Bases: el gobernador Quintela dijo que “el RIGI es la entrega de la patria”

El proyecto de la Ley Bases sigue generando mucho rechazo. Ahora el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es “la entrega de la patria”.

“Con la Ley Bases se va a generar un problema estructural muy difícil de recomponer”, aseguró Quintela, al tiempo que criticó el régimen de promoción de inversiones que implica modificaciones en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios.

“El RIGI es la entrega de la patria. Todos los beneficios se los dan a los grandes sin aportar nada al país y a los nuestros les exigen todo, retenciones, impuesto país para exportar y para importar”, alertó el mandatario provincial.

Quintela dijo además que no “va a haber dictamen antes del Pacto de Mayo” y reiteró su rechazo a la propuesta del Gobierno: “Nosotros no vamos a estar presentes y me parece que varios gobernadores más no van a estar”.

En tanto, el gobernador riojano apuntó contra el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, quien había criticado el paro general de la CGT al considerar que los sindicalistas disponen una medida de fuerza para “quedarse durmiendo”.

“Lo de Jaldo me parece inexplicable e inentendible. Viene teniendo un comportamiento de esas características desde hace tiempo, por lo tanto, creo que ya no hay que considerarlo como un posible acompañamiento en un proceso en el que estamos todos”, sostuvo Quintela.