Javier Milei se reunió con el canciller de Israel antes de participar de la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia

Javier Milei continúa con su agenda internacional. Luego de su visita a Ecuador en la que, entre otras actividades, se reunió con su par Daniel Noboa, el presidente ya se encuentra en Colombia donde participará de la ceremonia de asunción presidencial de Abelardo De la Espriella.

El mandatario libertario continúa con sus planes, mientras en el país aún repercute el proyecto sobre Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado, luego de que se eliminaran dos capítulos que resultaban clave para el Gobierno.

Javier Milei: los detalles de su agenda internacional este viernes

De acuerdo con el cronograma oficial compartido por Presidencia, el jefe de Estado partió a las 21:00 del jueves junto a una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con destino a Santiago de Cali, para iniciar sus actividades en suelo colombiano este viernes.

Javier Milei abrió su agenda a las 11:30 (hora argentina) con una reunión bilateral. El presidente se encontró con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, que también se encuentra en Colombia. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Media hora después, aproximadamente a las 12 (hora argentina), está previsto que Milei se reúna con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Si bien se desconocen los detalles del encuentro, se entiende que es un gesto de alineamiento político.

A las 13, el argentino recibirá el Doctorado Honoris Causa que le otorgará la Universidad Santiago de Cali, en la Sede de la Cámara de Comercio de la misma ciudad. No se descarta que realice un discurso cuando se concrete el acto.

Más tarde, precisamente a las 17 (hora argentina) Javier Milei participará de la ceremonia de jura y toma de posesión del presidente electo de la República de Colombia. Esta será su ultima actividad en suelo colombiano ya que está previsto que a las 4:30 de la madrugada, junto a su comitiva, tome el vuelo presidencial para regresar a la Argentina.

Javier Milei en Ecuador: acuerdos comerciales y de seguridad

Javier Milei se reunió el jueves con su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito. Allí ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos de cooperación en materia comercial y de seguridad.

Entre los entendimientos alcanzados figura el compromiso de avanzar en la actualización del tratado de extradición entre Argentina y Ecuador, vigente desde 1933. La embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar, señaló que el objetivo es agilizar los procesos de cooperación judicial, que actualmente presentan demoras y procedimientos considerados obsoletos.

La agenda oficial también contempló un encuentro del Presidente con representantes de cámaras automotrices argentinas, en el marco de la estrategia del Gobierno para promover inversiones y ampliar los vínculos comerciales con Ecuador.

Durante la jornada, Milei y Noboa encabezaron una ceremonia oficial que incluyó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y una reunión bilateral en la que se suscribieron los acuerdos.