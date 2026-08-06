Nadia Márquez cruzó a la oposición en el Senado: «Es ridículo aceptar extranjeros para el petróleo y no para la tierra»

En medio del tenso clima en el Congreso, la referente libertaria por Neuquén, Nadia Márquez, apuntó contra la oposición sobre tras la quita del capítulo de la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En diálogo con Diario RÍO NEGRO en los pasillos del Senado de la Nación, Márquez justificó la necesidad del paquete normativo y tildó de «ridícula» la postura de frenar inversiones en Tierras mientras se buscan capitales internacionales para el desarrollo Hidrocarburífero.

«Es una pena que haya salido el capítulo. Queremos las inversiones extranjeras para que nos ayuden a sacar el petróleo y no las queremos para que produzcan en la tierra… es ridículo decir que estas sí y estas no», recriminó Márquez, al contrastar las exigencias para el desarrollo agropecuario con el flujo de divisas en Vaca Muerta.

Soberanía jurídica y el «manotazo de ahogado» del peronismo

Sobre el planteo de Unión por la Patria y sobre una presunta «pérdida de soberanía territorial», la referente de la Libertad Avanza en Neuquén subrayó que los inmuebles adquiridos por privados quedan bajo estricta jurisdicción y control del Estado argentino:

«Nadie se lleva el pedacito de tierra a su país. Siguen rigiendo las leyes y los jueces argentinos, se toma empleo local y se pagan impuestos en el país. Esta discrepancia responde a razones estrictamente ideológicas», enfatizó Márquez.

En esa misma línea, le restó entidad a la moción impulsada por el jefe de la bancada opositora, José Mayans, para enviar el proyecto de vuelta a comisión: «Fue un manotazo de ahogado del peronismo-kirchnerista que no quiere continuar con el debate, pero la sesión continuó porque la Argentina necesita un país con reglas claras y libres para ser próspero».

Garantías constitucionales y el choque con La Rioja

En el tramo final de la conversación, Nadia Márquez contrapuso el modelo de propiedad privada que busca consolidar la Casa Rosada con la discrecionalidad ejercida en algunas provincias del norte del país.

«Nosotros promovemos que las expropiaciones se realicen de forma razonable, con criterios objetivos, acreditando utilidad pública y pagando la indemnización previa que corresponde. El gobernador Ricardo Quintela en La Rioja dijo ‘vamos a expropiar todo lo que queramos’. Ahí está la gran diferencia entre respetar la Constitución Nacional o querer robarse la Argentina», sentenció.

Con información de Santiago Sourigues para Diario RÍO NEGRO.