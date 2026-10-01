El partido de Cortés se ordena en medio del proceso electoral de Bariloche y ratifica a Del Río en la presidencia

El Partido Unión y Libertad (PUL), la fuerza del intendente Walter Cortés cumplió con el ordenamiento interno y la renovación de autoridades, en medio del proceso electoral de Bariloche por la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

El partido presidido por el titular del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, había convocado a los afiliados a su fuerza y a “no afiliados a ningún partido político” a elecciones internas para la renovación de todos los cargos partidarios. Pero se llegó a una lista de consenso y continuará presidiendo la fuerza, con el asesor del intendente Martín Domínguez como apoderado.

El PUL fue reconocido como partido provincial en Río Negro en el año 2002 de la mano de la exlegisladora peronista y referente de Río Colorado, Liliana Finochiaro, quien por entonces conformó la fuerza promoviendo la campaña presidencial del puntano Adolfo Rodríguez Saá.

La incorporación de Cortés al espacio tuvo visibilidad en 2019 cuando el actual intendente y su hermano, que ahora conduce el sindicato de comercio de Bariloche, Daniel Cortés, aspiraban a una banca legislativa y acompañaban la candidatura a la gobernación de Rubén Alí Yahuar, que cosechó el 1,79% a nivel provincial. En el ámbito local el candidato a intendente fue Miguel Carrasco, un referente del sindicato de Comercio.

Con el triunfo de Cortés en la ciudad más poblada de Río Negro en 2023, el sello partidario que nació en el Valle Medio recobró fuerza y protagonismo especialmente en la cordillera. Actualmente, Cortés domina el espacio y tejió una alianza con Juntos Somos Río Negro para el proceso electoral municipal barilochense, pero es conocido su interés de tener representación en la órbita provincial en 2027.

Gerardo Del Río (PUL) preside el Concejo de Bariloche. Archivo

Un hombre de confianza y con proyección

El proceso interno partidario que formalizó Del Río se dio en este contexto por los vencimientos de mandatos que venían desde 2021, por eso se avanzó con un procedimiento normal de la vida interna de los partidos con convocatoria a elecciones internas como una formalidad, aunque se definieron las autoridades para el próximo período por una lista de unidad que vuelve a encabezar Del Río.

El titular del partido PUL es un hombre de extrema confianza del jefe comunal. Surgió de las filas de la Asociación de Empleados de Comercio y fue el elegido por Cortés para encabezar la lista de concejales del 2019, cuando ingresó al Deliberante con un bloque unipersonal con el 5,62% de los votos.

Del Río renovó su banca en 2023, acompañando en la boleta a Cortés, y con el 17,87% en el tramo de concejales se convirtió en el presidente del Concejo hasta diciembre de 2027. Su nombre se menciona para saltar a la órbita legislativa provincial el próximo año.