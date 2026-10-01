De regreso a Oktubre: el mítico disco de Los Redondos sonará por primera vez sin el Indio Solari

Jueves 1 de oktubre. Se cumple un nuevo aniversario del mes en que fue lanzado el mítico álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es una fecha siempre esperada por el mundo ricotero, que vive este año con el dolor de haber perdido a Carlos el Indio Solari. A casi cinco meses de su muerte, suenan nuevamente los clásicos que recuerdan los mejores años de la banda: «Fuegos de Octubre», «Motor Psico» y «Jijiji», entre otros. Ya pasaron 40 años de la presentación del álbum y esta vez escucharlo será una manera de homenajear a uno de los principales creadores de la obra.

El álbum Oktubre fue lanzado oficialmente el 4 de octubre de 1986, a unos tres meses de haber levantado la Copa del Mundo en México. En ese momento la banda estaba formada por el Indio, Skay Beilinson, Willy Crook en el saxofón, Tito Fargo en la segunda guitarra, Semilla Buciarrelli en el bajo y el Piojo Ábalos en la batería. Fue el segundo disco de la banda después de Gulp y allí el público conoció la mejor versión del rock «soviético» del grupo.

10 frases icónicas de Oktubre, el álbum más recordado de Los Redondos

Desde «Fuegos de Octubre» hasta «Ya nadie va a escuchar tu remera», el álbum está plagado de frases icónicas que han llegado incluso a plasmarse en la piel de los seguidores. La canción más conocida es «Jijiji», que fue popularizada por haber dado origen «pogo más grande del mundo». Hoy las nuevas generaciones pueden conocer los mejores clásicos de la banda. Estas son 10 frases icónicas de Oktubre:

Fuegos de Octubre: «De regreso a octubre desde octubre, sin un estandarte de mi parte»

Preso en mi ciudad: «Ahora ya no llora, preso en mi ciudad, casi ya no llora atrapado en libertad»

Música para pastillas: «Rockeros bonitos, educaditos, con grandes gastos, educaditos»

Semen Up: «La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor»

La histórica tapa diseñada por Ricardo Cohen, conocido popularmente como Rocambole.

Divina TV Führer: «Si no me protege el empleado mayor que proyecta todo el tiempo mi televisor seré promovido para Navidad ¿Cómo no se nos ocurrió?»

Motor Psico: «Voy jugando de acuerdo al dolor fichando de más, mi Dios no juega dados quizás… esté a mi favor».

Jijiji: «No mires, por favor y no prendas la luz la imagen te desfiguró» y «esos chicos son como bombas pequeñitas», una referencia histórica al accidente nuclear de Chernobyl.

Canción para naufragios: «Ya no estás solo estamos todos en naufragar. Son seis minutos, y nuestra mami va a contestar»

Ya nadie va a escuchar tu remera: «¡Un último secuestro no! el de tu estado de ánimo, ¡no! Tu aliento vas a proteger en este día y cada día.

¿El último concierto de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado?

Además, en las últimas horas circularon rumores de un supuesto fin de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio Solari desde su separación de Los Redondos. Los Fundamentalistas se presentarán el próximo sábado 10 de octubre en el Hipodromo de Tucumán y será la segunda fecha después de la muerte del Indio.

En la previa al recital, una seguidora de la banda compartió en las redes un mensaje que le llegó desde la plataforma TuEntrada.Net y abrió una interrogante: ¿se trata del cierre de la Gira 2026 o será también el último recital de la banda?

La aparición del Indio en las pantallas del Estadio Único de La Plata, en diciembre pasado.

“Vos ya estuviste. Ya sabés lo que pasa cuando arranca el primer tema y no hace falta que la banda cante. Por eso este mail te llega a vos antes que a nadie. Los Fundamentalistas cierran la gira. El último recital del año, y el que cierra veinte años arriba del escenarios. Después de esta fecha no hay otra. Queremos que estés”, reza el comunicado.

Puntualmente la frase “después de esta fecha no hay otra” fue interpretada por algunos seguidores como una posible despedida, aunque la banda aún no se pronunció sobre su futuro una vez finalizado el 2026.