Ley Ómnibus: Villlaverde dijo que el déficit cero es «innegociable» y que votará el proyecto «con las dos manos»

En una entrevista exclusiva con DiputadosTV, Lorena Villaverde, representante del La Libertad Avanza en Río Negro, dejó en claro su postura respecto a las reformas del Estado que se están discutiendo en el Congreso. Villaverde destacó la importancia del ajuste fiscal como un paso fundamental hacia la estabilidad económica del país. Según sus palabras, «el déficit cero es innegociable», reafirmando así el compromiso del presidente y el mandato popular para lograrlo.

«Siento que se olvidan muchos de que en el 2014, cuando estaba Cristina Kirchner de presidente, presionó a los gobernadores para respaldar una Ley de Hidrocarburos. Los amenazó y dijo que si no acompañaban iba a tomar graves medidas e íbamos a tener de dificultades financieras», dijo Villaverde, al principio de su entrevista, y completó: «Digo esto porque ninguno de los patagónicos salió tan enérgicamente a no apoyar esta situación como lo estamos viendo actualmente».

La diputada expresó su desacuerdo con los gastos en cultura, cuestionando el financiamiento de eventos y artistas mediante subsidios estatales. «No me parece que Lali sea la mega expresión de la cultura, ni tampoco Adrián Suárez ni tampoco Pablo Echarri», afirmó y enfatizó en que «se busquen otra manera de generar sus ingresos que no sean subsidios o pagados por el Estado».

En cuanto al sistema de jubilaciones, Villaverde reconoció la importancia de proteger a los jubilados y aseguró que se está trabajando en una fórmula que los preserve. «Vamos a llegar al entendimiento preciso para preservar a los jubilados», aseguró la diputada.

«Es un hecho concreto que la oposición defenderá su status quo y sus privilegios de casta», apuntó la parlamentaria, acusando a aquellos legisladores que no acompañarán la Ley de Bases.

Además, Villaverde hizo hincapié en la necesidad de «evitar discusiones basadas en titulares de diarios» y destacó el trabajo realizado para contemplar las necesidades de diversas economías regionales en las medidas propuestas. «Estamos trabajando para que Argentina tenga un cambio de raíz necesario», afirmó.

En relación al sistema de jubilaciones, Villaverde reconoció que «Milei considera la importancia de proteger a los jubilados» y aseguró que se está trabajando en una fórmula que los preserve. «Vamos a llegar al entendimiento preciso para preservar a los jubilados», afirmó, subrayando la necesidad de encontrar negociaciones con los dialoguistas para garantizar la media sanción.

En última instancia, la parlamentaria reafirmó el compromiso de La Libertad Avanza con el «cambio y el progreso», alejándose de «políticas populistas» del gobierno saliente. «No vinimos a seguir con esta fiesta del gobierno del populismo anterior», concluyó.

«Voy a contemplar cada uno de todos los articulados que nuestro espacio crea conveniente y lo voy a votar con las dos manos», cerró.