Licitan las bodegas abandonadas por un empresario en El Chañar: los detalles del pliego

Con poco más de 8 millones de pesos y un plan de pago de 10 años -con tres de gracia- usted podría comprarse una bodega en El Chañar. Eso sí, necesitará de mucha inversión. Se trata de uno de los predios que ensucian el historial crediticio del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) ya que ambos lotes, chacras 110 por un lado y 115, 116 y 117, por el otro, son las que compró y abandonó -sin pagar los pasivos- el empresario y abogado Fernando Muñoz De Toro.

La historia es conocida en Neuquén porque forma parte de la historia fraudulenta de los créditos productivos.

Hasta el año pasado el Estado neuquino apenas había conseguido recuperar 15 de los 121 millones que el empresario tomó para un proyecto fastuoso, incluido un hotel de lujo, y que nadie advirtió que podía terminar mal.

El Iadep hizo en 2021 el último intento -fallido- por recuperar algo del dinero prestado con el remate de equipos y tanques de la bodega, pero apenas recibió un par de llamados. Ahora, junto con el ministerio de Economía de Neuquén, lanza un apuesta por reflotar viñedos e instalaciones abandonadas.

La convocatoria, según dice el pliego de condiciones lanzado el viernes pasado, priorizará al inversor que oferte por los dos lotes y en efectivo. El texto aclara que solo se ofrecen las tierras, plantaciones secas e inmuebles, y no el resto del mobiliario -el que se intentó subastar- porque no son propiedad del Iadep, como sí lo son los lotes -un inscripto y otro en proceso de inscripción-.

Las instalaciones de Valle Perdido están vandalizadas y deterioradas. Foto: Florencia Salto/archivo.

Ofertas en efectivo o financiada

El 22 de julio se abrirán los sobres con las ofertas de los interesados. La base es de 330 millones y, si bien se priorizará una oferta unificadora, por separado se espera recibir: $82.241.760 (chacra 110) y $248.386.590 (chacras 115, 116 y 117). La primera oferta a considerar es la que se realice en efectivo, pero también se puede financiar la compra.

Se aceptan ofertas del 10% de la base con un financiamiento -a tasa del 40% anual- de 10 años y tres de gracia.

Cualquiera sea la oferta, el pliego exige una garantía del 10% de la oferta que deberá ser depositada a favor del Iadep por 30 días. La misma se elevará a 15% si hay un adjudicatario.

Aclaran que la escritura de las tierras solo se concretará con el pago del anticipo del 10% del precio ofertado y al cumplir con el 50% del plan de inversiones que, según estima el gobierno, no debería ser inferior a los 10 años para comenzar a conseguir una producción estable. También establece cláusulas para revertir la adjudicación: los inmuebles deben ser destinados al desarrollo productivo, pagar la oferta económica (en caso de conseguir el pago financiado dos cuotas impagas alternadas o seguidas), cumplir el plan de inversión y, finalmente, no vender ni transferir derechos u obligaciones a terceros que no cumplan con los requisitos del pliego.

Una comisión evaluadora analizará en dos instancias las presentaciones que reciba: la primera será la capacidad económica del oferente y, la segunda, la propuesta técnica para el desarrollo productivo.

Se ponderarán tres aspectos: antecedentes en el negocio (30%), la oferta económica (30%) y el plan de inversión (40%).

Los pliegos, que se desarrollaron en 59 páginas, no esconden que el estado de las instalaciones es malo y que están vandalizadas -como reflejó Río Negro el año pasado-, pero destaca que el polo vitivinícola de Neuquén logró desarrollarse y sostenerse con 10 bodegas de las cuales ocho son exportadoras y ponen a la provincia como quinta productora de vinos del país.

Vides secas y falta de mantenimiento que se extiende desde 2017. Foto: Florencia Salto/archivo.