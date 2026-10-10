Licitaron el equipamiento que vinculará el parque solar de Cutral Co

Cuatro las empresas se interesaron en un nuevo transformador para fortalecer el abastecimiento de energía para la comarca petrolera. El nuevo equipo facilitará, además, lo producido por la ampliación a 30 megavatios proyectados en el actual parque solar de Cutral Co.

La financiación está compartida entre el gobierno provincial y el muncipio cutralquense y el presupuesto es de $ 3.720 millones de pesos, más IVA. El plazo de entrega que tendrá la firma ganadora se fijó en 300 días.

La apertura de las ofertas se hizo en Neuquén y fue el Ente Provincial de Energía del Neuquén, Epen, el encargado de hacer el proceso licitatorio. Los oferentes hicieron sus propuestas para un transformador de potencia destinado a la estación transformadora de Cutral Co.

Se informó que se busca el fortalecimiento del abastecimiento eléctrico para la población de las dos ciudades. Y se podrá acompañar la expasión de la energía renovable que se produzca con la ampliación del actual parque solar.

Las propuestas de obra fueron presentadas por Vasile y CIA S.A.C.I.; Tadeo Czerweny S.A.; Artrans S.A.; y Tubos Trans Electric S.A.

En el acto administrativo, el gobernador Rolado Figueroa destacó que junto al intendente Ramón Rioseco están «enfocados en solucionar un problema del abastecimiento de electricidad con mayor seguridad». Refirió que en esta línea, queda demostrado «una vez más, que se puede acordar para poder solucionar los problemas reales que tiene la gente».

Figueroa valoró la tarea de fortalecimiento de una empresa provincial, como lo es el Epen. Por su parte, el jefe comunal Rioseco destacó que este proyecto planificado permite «trabajar a futuro, para ser previsibles respecto de que no se corte la energía en el verano o en el invierno cuando tengamos grandes demandas».

Apuntó que el crecimiento de las ciudades repercutirá en el de la provincia. Rioseco hizo énfasis en que el transformador permitirá «inyectar esta energía a través del parque solar, tanto el que ya tenemos y el que vamos a ampliar en 30 megas».

Desde el organismo provincial, el presidente del directorio, Mario Moya, describió que el objetivo de esta licitación del equipamiento permitirá incrementar la potencia disponible en el parque fotovoltaico y «mejorar y dar calidad de energía a la zona de Cutral Co y Plaza Huincul».

Moya valoró la cantidad de participantes porque son pocos los proveedores nacionales. Esto «marca la calidad y la transparencia de todo lo que está llevando adelante este Gobierno provincial», concluyó.