Integra Neuquén: Provincia y Municipio invertirán más de $60.000 millones en servicios básicos

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido presentaron este jueves Integra Neuquén, un programa conjunto para ampliar el acceso a servicios esenciales en los barrios de la capital. Con un presupuesto compartido de más de $60.000 millones (US$39 millones al precio de venta oficial en el BNA), el plan contempla 125 obras en un plazo de 24 meses, que beneficiarán a más de 8.000 familias.

El convenio fue firmado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Durante el acto, Figueroa remarcó el rumbo de la iniciativa: «Es importante un Estado ordenado, pero que redistribuye de esta manera, generando oportunidades para poder acceder a los servicios que todos necesitamos y nos merecemos».

Figueroa sostuvo que llevar los servicios a cada lugar de la provincia y de la capital «es más que importante, porque nos iguala y nos otorga oportunidades«. «Se trata de igualar las líneas de partida», afirmó. Gaido, por su parte, destacó el presupuesto compartido entre ambas gestiones: «Las cuentas ordenadas o tener superávit sirven para darles respuestas a los vecinos«. El intendente agregó que el objetivo es que cada familia tenga «los mismos derechos vivas donde vivas».

El gobernador Rolando Figueroa durante la presentación del programa Integra Neuquén en el Museo Nacional de Bellas Artes. (Foto: Emiliano Ortíz)

Qué obras incluye el plan y en qué barrios comenzaron los trabajos

De acuerdo con el detalle presentado por Provincia y Municipio, los trabajos alcanzarán a 33.934 vecinos a través del siguiente esquema de infraestructura:

12 obras de agua potable, con 100 kilómetros de cañerías.

29 obras de cloacas.

21 obras de gas, con 55 kilómetros de red.

19 obras de energía eléctrica.

160 kilómetros de cordón cuneta.

Las máquinas ya trabajan en barrios como Auca Mahuida, 26 de Agosto, Peumayén, Confluencia, 2 de Mayo y 7 de Mayo. Una vez completados los servicios, se pondrá en marcha un plan de veredas en el que el Estado aportará los materiales y la capacitación en oficios para que los propios vecinos ejecuten las tareas.

Opción 1 (Directa e informativa):



El intendente Mariano Gaido durante su discurso en la presentación del programa Integra Neuquén en el MNBA. (Foto: Emiliano Ortíz)

De asentamientos informales al 100% de cobertura

La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, repasó la evolución de la infraestructura en la ciudad y detalló que al inicio de la gestión local solo el 30% de los barrios informales contaba con servicios regularizados. Actualmente ese indicador llega al 65%, y la meta para los próximos dos años es alcanzar el 100%.

En la misma línea, la ministra de Infraestructura provincial, Tanya Bertoldi, sostuvo: «Este es un trabajo que lo veníamos ya haciendo y de esta manera lo estamos consolidando y formalizando en un convenio con objetivos claros, que es llegar al 100% de los servicios».

El impacto demográfico: «Una Chos Malal por año»

En su intervención, Figueroa vinculó la demanda de obras con el crecimiento poblacional de la provincia. «33.000 personas son las que están entrando año a año a la provincia», graficó el mandatario.

«Es una nueva ciudad del tamaño de Chos Malal por año que tenemos que hacer las escuelas, los hospitales, la seguridad, el agua, la luz, las cloacas», señaló el gobernador, que adelantó que el programa se replicará en otras localidades del interior. Además, precisó que la Provincia ya recibió 4.000 solicitudes de créditos habitacionales, de las cuales 1.200 corresponden a vecinos de la capital.