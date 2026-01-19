ESCUCHÁ RN RADIO
Precaución en la intersección de Ruta 22 y Vintter en Roca por daños en el semáforo

La señal de tránsito resultó gravemente dañada luego de ser embestida por un camión que se dio a la fuga. Desde el Municipio piden extremar los cuidados al circular por la zona.

Redacción

Por Redacción

Solicitan circular a baja velocidad para prevenir nuevos siniestros viales. (Foto: gentileza Municipio de Roca).

El Municipio de Roca informó que a raíz de un siniestro vial ocurrido ayer en la intersección de Ruta Nacional Nº 22 y calle Vintter, el semáforo del lugar resultó gravemente dañado tras ser embestido por un camión que se dio a la fuga.

Como consecuencia, será necesario reemplazar la totalidad de la columna del semáforo, cuya reparación demandará una erogación de $7.000.000.

Hasta tanto se concrete la instalación del nuevo equipo, el sistema de semaforización permanecerá funcionando en modo intermitente.

Desde el Municipio se recomienda a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución y circular a baja velocidad para prevenir nuevos siniestros viales.


