Precaución en la intersección de Ruta 22 y Vintter en Roca por daños en el semáforo

El Municipio de Roca informó que a raíz de un siniestro vial ocurrido ayer en la intersección de Ruta Nacional Nº 22 y calle Vintter, el semáforo del lugar resultó gravemente dañado tras ser embestido por un camión que se dio a la fuga.

Como consecuencia, será necesario reemplazar la totalidad de la columna del semáforo, cuya reparación demandará una erogación de $7.000.000.

Hasta tanto se concrete la instalación del nuevo equipo, el sistema de semaforización permanecerá funcionando en modo intermitente.

Desde el Municipio se recomienda a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución y circular a baja velocidad para prevenir nuevos siniestros viales.