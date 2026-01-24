El Municipio de Roca intimó a ARSA por el arrojo de residuos cloacales en un desagüe ubicado en calle José Ingenieros

El Municipio advirtió que los residuos favorecen la proliferación de insectos y el crecimiento de vegetación. (Foto: gentileza).

Tras denuncias de vecinos por malos olores persistentes y proliferación de mosquitos, el Municipio de Roca intimó a la empresa provincial Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) a cesar el arrojo de desechos cloacales en un desagüe ubicado sobre calle José Ingenieros, entre Jujuy y Japón.

Según se informó oficialmente, la situación genera un foco ambiental problemático que afecta a la zona y requiere acciones urgentes de saneamiento.

De acuerdo al comunicado municipal, las denuncias recibidas advirtieron sobre “malos olores e invasión de mosquitos”, lo que motivó la intervención del Municipio y la intimación formal a ARSA. Desde el Ejecutivo local señalaron que los desechos cloacales arrojados en el desagüe “son los que provocan los olores detectados” y, en consecuencia, “generan un foco permanente de insectos”.

Asimismo, desde el Municipio explicaron que la presencia de estos residuos cloacales no solo impacta en las condiciones ambientales del lugar, sino que además “favorece el crecimiento de la vegetación”, lo que termina por “obstruir el paso del agua” y agravar la situación del desagüe.

Frente a esta situación, la intimación a la empresa incluye la exigencia de que “cese el arrojo de desechos cloacales” y lleve adelante “acciones de saneamiento concretas y eficaces” en la zona afectada. Además, el Municipio indicó que la empresa deberá “proponer un plan de acciones concreto” que permita garantizar “una solución efectiva y definitiva” a los inconvenientes detectados.

Por su parte, el Municipio informó que asumirá tareas de limpieza en el lugar. Según se detalló, se realizará “la limpieza y el retiro de plantaciones” con el objetivo de “garantizar el correcto escurrimiento del agua” y prevenir “futuros anegamientos” en el sector.

Desde el Ejecutivo local también recordaron que este tipo de trabajos de limpieza y mantenimiento “se realizan diariamente en distintos sectores de la ciudad” a través del área municipal correspondiente. Sin embargo, aclararon que las altas temperaturas actuales “dificultan estas tareas” debido al “crecimiento exponencial de malezas”, situación que se agrava por “los residuos y desperdicios que son arrojados en estos espacios”.

Este medio intentó comunicarse con ARSA, pero no obtuvo respuesta de la empresa provincial.