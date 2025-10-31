Lisandro Catalán renunció como ministro de Interior tras la salida de Francos del gobierno de Javier Milei

Lisandro Catalán junto a Guillermo Francos en la reunión con los gobernadores en Casa Rosada. Foto: X.

Luego de la cumbre en Casa Rosada entre Javier Milei y los gobernadores tras la victoria en las elecciones legislativas, renunció el ministro de Interior Lisandro Catalán. El funcionario oficializó su salida este viernes a la noche, a la par de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

«Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción», indicó Catalán.

El ahora exfuncionario agradeció la confianza que le depositaron para iniciar una «etapa de diálogo y consensos» y señaló que continuará apoyando la gestión de La Libertad Avanza. Por el momento, no se ha confirmado si será reemplazado o si su área será absorbida por otra.

Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

Catalán había asumido el pasado miércoles 10 de septiembre, después de la derrota en las elecciones legislativas bonaerense de La Libertad Avanza. Su designación fue confirmada por Guillermo Francos, con quien compartió funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

Después, su relación con el sector público se fortaleció en 2012, al unirse a Francos para crear la Fundación Acordar.

Manuel Adorni será nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei

La renuncia de Catalán coincide con la de Guillermo Francos, quien dejó de ser jefe de Gabinete tras su reunión con Javier Milei. Su lugar será ocupado por el vocero presidencial Manuel Adorni a partir del próximo lunes.