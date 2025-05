Tortoriello suspendió la reunión con LLA y la alianza libertaria se complica

En febrero del 2024, los diputados Villaverde y Tortoriello prometían entendimientos, pero esas coincidencias ya no son sencillas. Foto: Marcelo Ochoa

El encuentro de La Libertad Avanza y el diputado Aníbal Tortoriello quedó aplazado, confirmando las dificultades de un entendimiento entre las fuerzas que en Río Negro apoyan al presidente Javier Milei.

Al despuntar mayo, el partido libertario rionegrino, que preside Lorena Villaverde, lanzó una ronda de diálogo con sectores afines para “integrarlos” y “establecer posibles alianzas electorales”. Optó por una comisión para esa tarea y la integró con el legislador César Domínguez; Sara Aguilar, Julián Goinhex y Nahuel Picollí Fortuny. Los contactos se iniciaron enseguida, pero no avanzaron y, mucho menos, se insinúan acuerdos.

El último traspié ocurrió cuando Tortoriello suspendió la reunión programada para este sábado en Cipolletti con la mencionada mesa política. El equipo del diputado ultima la inscripción del partido Creo en la Justicia Federal para participar en el proceso de octubre, que en Río Negro elegirá a los tres senadores y dos diputados.

Otros diálogos pretendidos por los libertarios puros se dirigen al PRO, que preside Juan Martín; y con Ariel Rivero, quien tramita el reconocimiento Primero Río Negro. La única junta que se dio fue con Nicolás Suárez Collman, de Republicanos Unidos.

Los aplazamientos fueron relativizados por los libertarios puros. “Hay tiempo”, dijeron, aunque las rondas de diálogos se fijaron inicialmente para mayo.

Rivero no respondió directamente al mensaje y el expresidente de la Legislatura transmitió que no va a «donde no lo quieren», ratificando sus pujas previas con esos actores y su intención de concurrir solo a la elección.

Martín no convalidó que la interlocución se cumpla con una Comisión y planteó que, en todo caso, lo hablaba con la presidenta Villaverde. Igual, el legislador entiende que la estrategia se resolverá en Casa Rosada.

La última expectativa recaía en Tortoriello, quien había acordado con Domínguez juntarse este sábado 17 en Cipolletti pero, luego, el diputado prefirió contar con precisiones previas, puntualmente en qué aliados se pensaba. Pidió esas aclaraciones al legislador y, en especial, en relación al PRO. No quiere saber nada con esa organización, de la cual, renunció por sus disputas con el roquense Martín.

No quedó conforme con las respuestas libertarias y, por eso, entendió que “no hay claridad” y así le transmitió a Dominguez que, por ahora, no habrá encuentro. También otras objeciones habría expresado a su interlocutor y, en ese caso, comprendieron a la dirigencia de los libertarios en Río Negro.

Desde LLA se relativizó este aplazamiento, lo explicaron en inconvenientes imprevistos y volverán a intentarlo esta semana. “Hay tiempo”, argumentan, aunque, en ocasión del llamado, la conducción estimó que la ronda se circunscribiría a mayo para avanzar después en el proceso electoral y las candidaturas.