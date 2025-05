El PRO Río Negro reafirma su estrategia, tras el pase de Bullrich a La Libertad Avanza

La afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza generó movimientos en el PRO y en Río Negro movilizó a la cúpula para definir estrategias con la premisa de “salvaguardar” el partido amarillo que promete tener candidatos en octubre y espera una señal aliancista de los libertarios.

El presidente del PRO y titular del bloque legislativo, Juan Martin, es uno de los dirigentes que junto al diputado nacional Sergio Capozzi tienen estrecha vinculación con la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Ambos militaron para su campaña e incluso el segundo fue en la misma lista cuando obtuvo la banca en 2023.

Martin admitió ante Diario RÍO NEGRO que con la salida de Bullrich, que fue la última candidata presidencial del PRO y extitular de la fuerza que hoy conduce Mauricio Macri, hay “ruido permanente” de fugas, pero remarcó que en Río Negro “vamos a salvaguardar al PRO”.

Capozzi, quien actualmente preside la asamblea del PRO en la provincia, ratificó a este medio que sigue siendo del PRO, más allá de que admitió que fue “gracias a Patricia” que le propuso ir en la lista que finalmente lo llevó al Congreso de la Nación.

“Ella pidió que no rompamos el bloque, el PRO tiene que seguir existiendo”, señaló el diputado nacional quien remarcó que la misión de la fuerza es “garantizar la gobernabilidad y la gobernanza, y ser custodios de los valores democráticos”.

Espíritu aliancista para octubre

La cercanía de las elecciones nacionales también tiene al PRO en una disyuntiva. Para Martin no hay dudas que lo ideal sería ir en alianza con LLA con quienes comparten la “defensa de Milei”, pero advierte que “debe haber un marco de acuerdo y entendimiento con una fuerza política como lo es La Libertad Avanza, no con Tortoriello, que no es una fuerza política asimilable”.

Remarcó que PRO “va a tener sus candidatos” y acotó: “Si hay acuerdo mejor porque sabemos que podemos ganarle a Weretilneck”, señaló en alusión a desplazar a Juntos Somos Río Negro a un tercer lugar en el que se quedaría afuera del Congreso. La premisa de mínima para el partido amarillo es mantener la banca que dejaría Tortoriello.