Bariloche vive un fin de semana de carnaval con muchos turistas y 80% de ocupación

El fin de semana largo de carnaval en Bariloche generó un movimiento turístico importante con miles de visitantes y un promedio de un 80% de ocupación hotelera, según proyecciones oficiales.

“Hay un buen movimiento turístico este fin de semana largo en Bariloche, el carnaval mueve gente en todo el país”, sintetizó el secretario de Turismo a cargo, Eric Guzmán, en diálogo con RÍO NEGRO en coincidencia con expresiones que ayer realizó el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, en oportuniadd de visitar la ciudad y recorrer el Festival de la Rural que cerró ayer su propuesta gastronómica, campera y recreativa.

Bariloche tuvo este fin de semana la Rural y la celebración de carnaval, que muestra un crecimiento a lo largo de los años. Los eventos funcionan como “complemento” del atractivo turístico de la ciudad, según valoró Guzmán, quien alentó a que a futuro el Festival de la Rural “va a traccionar turismo porque tiene un valor agregado de gastronomía, espectáculos, actividades para chicos y tiene el objetivo de ser el evento rural más importante de la Patagonia”.

Largas filas de autos este fin de semana largo para llegar a Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Según información que maneja la secretaría de Turismo municipal, la ocupación hotelera promedio -sin contar el alojamiento en casas de familiares e informales- asciende al 80% aunque los números finales estarán al cierre del fin de semana largo, señaló el titular de Turismo.

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bariloche, Martín Lago, también indicó que los datos finales no están aún disponibles pero coincidió que “hay mucho movimiento turístico, con público regional y nacional, y también algo de extranjeros”.

El fin de semana largo en Bariloche se vive a pleno, con murgas, comparsas y alto movimiento turístico. Foto: Marcelo Martinez

En las calles de Bariloche la afluencia turística es palpable, no solo en la zona céntrica sino también en las avenidas troncales del oeste y este de la ciudad. El sábado se produjo el mayor ingreso de turistas en vehículos particulares que formaron largas filas en la Ruta 237, que llega desde Neuquén y el Valle.

También la participación de público en la fiesta del carnaval es otro punto de evaluación del movimiento de visitantes ya que por las tarde se colma la calle Mitre para ver el desfile de murgas y comparsas, que se realizan desde el sábado hasta este martes, y se suman al centro Cívico donde se montó un escenario con bandas desde las 14 y agrupaciones del movimiento carnavalero a partir de las 18.

“Bariloche tiene muchos puntos a favor, es un atractivo en sí mismo, tiene una diversidad de oferta de servicios importante, es grande, extenso, y el clima también influye”, señaló Guzmán quien la semana pasada estuvo en Puerto Montt, Chile, con el intendente Walter Cortés para “estrechar vínculos”.

El tiempo acompañó a los turistas de este fin de semana largo porque desde el viernes predomina el sol y las temperaturas superan los 20°C.

El fin de semana largo en Bariloche se vive a pleno, con murgas, comparsas y alto movimiento turístico. Foto: Marcelo Martinez

En los datos oficiales, el último informe del departamento Técnico y Estístico de la secretaría de Turismo municipal, indicó que en la primera semana de febrero la ocupación hotelera fue del 71%, apenas tres puntos por debajo del registro de la semana anterior; pero las cifras estimadas de este fin de semana largo superan ampliamente el flujo turístico de la primera quincena del mes.

Trabajo para seguir la promoción turística de Bariloche

Guzmán indicó que con la secretaría y el Emprotur ya se trabaja en la promoción de otoño y se piensa en un “Bariloche 365” en alusión a extender la afluencia turística todo el año, con el impulso de eventos que están programados.

En el ámbito deportivo la ciudad será sede de la tradicional Carrera 4 Refugios el 21 y 22 de este mes; el Mundial de Motocross el 7 y 8 de marzo; el trail Bariloche 100 el 14 de marzo con uno de los circuitos más importantes con competencias de hasta 100 kilómetros de recorrido; y para fin de año el desafío El Curce que tuvo en solos dos días 6.000 inscriptos; a lo que se suman los eventos que ya son “marca” en Bariloche como la Fiesta del Chocolate en coincidencia con Semana Santa; Fiesta de la Nieve en el invierno; la propuesta de Navidad y Fin de Año en Bariloche que el año pasado tuvo una excelente respuesta de público; y el evento gastronómico Bariloche a la Carta.

También el Emprotur prepara su participación en la feria de turismo de Sao Paulo en Brasil y un stand propio en la Rural de Palermo el próximo invierno.







