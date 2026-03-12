Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras la polémica por el viaje con su esposa a Estados Unidos: «Siempre con vos»

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifestó este jueves su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las críticas por el viaje oficial a Estados Unidos en el que participó su esposa, Bettina Angeletti.

La funcionaria utilizó sus redes sociales para respaldar al portavoz presidencial y cuestionó la cobertura periodística de la situación: “Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza.Siempre con vos”.

El viaje oficial a Estados Unidos que generó críticas políticas y mediáticas

La controversia comenzó después de que Adorni confirmara que su esposa formó parte del vuelo oficial rumbo a Estados Unidos. El funcionario explicó la situación durante una entrevista televisiva y sostuvo que su presencia no implicó un gasto adicional para el Estado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, señaló Adorni en diálogo con A24. El funcionario explicó que su pareja tenía previsto viajar a Miami el 26 de febrero y que luego ese plan se modificó.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti.

Sucede que el jefe de Gabinete viajó para participar del Argentina Week, el evento que se desarrolla en Nueva York pensado para que empresarios inviertan en suelo argenitno.

En la misma entrevista, el funcionario defendió su decisión de viajar acompañado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, explicó.