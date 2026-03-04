Manuel Adorni presentará su informe de gestión a mediados de abril en Diputados: el camino previo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que lleva cuatro meses en ese cargo, definió que a mediados de abril presentará un informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Se trata de un compromiso formal contemplado en la Constitución Nacional.

El proceso del informe de Manuel Adorni en Diputados

Adorni se supo que ya comenzó la preparación del informe que además responderá inquietudes de los legisladores. Según informó Infobae, desde la jefatura de gabinete se marcó que Adorni asistirá al Congreso en la segunda semana de abril.

En paralelo, la Subsecretaría de Relaciones Parlamentaria e Institucionales será quien de aviso a los 19 bloques y se comience así la eleboración de preguntas dirigidas a Adorni. Una vez recopiladas las consultas, se distriburán a a los distintos ministerios, que tendrán un plazo de cinco días para enviar las respuestas.

Cuando finalice todo ese proceso, que incluye una revisión de las áreas técnicas y de comunicación, Adorni irá al Congreso. El medio de Buenos Aires indicó que se prevé que el informe preliminar dure una hora y que luego responda las preguntas de los legisladores.

Quién reemplazará a Manuel Adorni en caso de ausencia temporal

Con Noticias Argentinas

El Gobierno dio a conocer oficialmente este miércoles que, en caso de una ausencia temporal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar lo ocupará la titular de Capital Humano, Sandra Pettivello o el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Así se indicó en el Decreto N° 130/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispuso la sustitución del artículo 9 del Decreto N° 977, que fue publicado el 6 de julio de 1995 y, según explicaron las autoridades, los cambios en la norma tienen el objetivo de “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

A partir de ahora, el lugar deberá ser ocupado interinamente por el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente en manos de Sandra Pettovello, mientras que además se indicó que, en caso de que la persona a cargo del Ministerio de Capital Humano no estuviera disponible, el segundo en la sucesión será la autoridad máxima del Ministerio de Defensa que hoy es dirigido por Carlos Presti.