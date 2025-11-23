Los 3 pilares del proyecto de Reforma Laboral: vacaciones, licencias e indemnizaciones, bajo la lupa del Consejo de Mayo

El gobierno nacional trabaja en un proyecto de reforma laboral integral que busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente en Argentina. La propuesta, que se debate en el Consejo de Mayo, introduce cambios significativos en el régimen de vacaciones, el pago de licencias por enfermedad y el cálculo de indemnizaciones por despido. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es establecer un marco normativo «más flexible y homogéneo» para incentivar la creación de empleo formal.

Esta iniciativa se discute con representantes del sector empresarial, pero no cuenta con el consenso de las organizaciones sindicales del país. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha calificado la propuesta como «un retroceso de derechos» y manifiesta su firme rechazo a la versión actual del texto. Se espera que el borrador final sea enviado al Congreso hacia fines de año como parte de un paquete de reformas estructurales más amplio.

En cuanto al régimen de vacaciones, el proyecto establece nuevas reglas para su otorgamiento y fraccionamiento. El empleador deberá conceder el descanso anual entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, salvo acuerdo específico entre las partes, y con una notificación de 45 días. Además, se habilita el fraccionamiento en tramos no menores a una semana, y se fija que cada trabajador deberá tomar al menos un período durante el verano una vez cada tres años.

Proyecto de Reforma Laboral: licencias por enfermedad, nuevas reglas e indemnizaciones

Respecto a las licencias por enfermedad, el borrador modifica sustancialmente el sistema actual. La prestación económica dejaría de ser remunerativa y contributiva, con la excepción de los aportes a obra social, y su monto se fijaría en el 80% de los haberes netos del trabajador. La duración del beneficio variaría según la antigüedad, previendo tres meses para quienes tengan menos de cinco años de servicio y seis meses para quienes superen ese umbral.

Para los trabajadores con cargas de familia, la cobertura de licencias por enfermedad se extendería a seis o doce meses, también en función de su antigüedad. Estas disposiciones buscan reconfigurar la base de cálculo y el carácter de estas prestaciones. La propuesta genera un intenso debate sobre el alcance y la protección de los derechos laborales en casos de enfermedad.

En lo referente a las indemnizaciones por despido sin causa, el proyecto modifica la fórmula de cálculo vigente. Se establecería el equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.

La base de cálculo excluiría conceptos como el sueldo anual complementario y cualquier otro ingreso semestral o anual, además de fijar topes salariales equivalentes a tres veces el salario mensual promedio del convenio colectivo aplicable.

El texto también habilita la sustitución de este régimen indemnizatorio por fondos o sistemas de cese laboral que se definan mediante negociación colectiva entre las partes. La viabilidad y el tratamiento legislativo final del documento de trabajo dependerán de los consensos políticos que logre construir el Gobierno en las próximas semanas, en medio de un fuerte desacuerdo con las centrales obreras. Esta reforma propone un giro en la protección ante el despido.