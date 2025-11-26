Diputados aprobaron a una defensora penal de Neuquén tras polémica por una entrevista considerada «violenta»

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles con 29 votos a favor y tres en contra la designación de Solange Camila Del Ponte como defensora pública penal para la ciudad de Neuquén. La postulante atravesó ayer una entrevista considerada por varios diputados como «violenta» y tras la cual se retiró entre lágrimas. Durante el debate de hoy hubo una fuerte polémica por el tono de las preguntas, en particular luego de que contestara que la ley de reiterancia aprobada por esta gestión «tiene problemas constitucionales».

A diferencia de lo que ocurre la mayoría de las veces con los tratamientos de pliegos judiciales en sesión, el de la candidata generó una amplia discusión de la que participaron diputados de todos los bloques.

Quien dio inicio fue Andrés Blanco (PTS-FIT), quien dejó una «advertencia» a sus pares por lo ocurrido durante la entrevista en la comisión de Asuntos Constitucionales el martes. «Más allá de que está habilitado que hagamos las preguntas que queramos a los postulantes y de que surgió una discusión que está bien tenerla porque queremos saber el perfil de la persona que se va a avalar, está muy mal que sea en una forma que parecía estar en un paredón de fusilamiento por su opinión», sostuvo.

Y diferenció que al postulante varón a defensor público de Chos Malal que trató la misma comisión «no le hicieron ni de cerca las mismas preguntas».

«Quiero un bulldog»

Del Ponte respondió consultas sobre la ley de exámenes toxicológicos para funcionarios, la ley de reiterancia, objeción de conciencia y la baja de la edad de punibilidad. Su posición sobre la reiterancia, que consideró con «problemas constitucionales» y advirtió que puede usarse como anticipo de pena, fue lo que desató las preguntas hostiles de ciertos legisladores.

Hoy en la sesión, el diputado oficialista Francisco Lépore (Avanzar) defendió que «si es necesario tenemos que hacer 200 preguntas porque la decisión define un cargo vitalicio, no es un paseo por el bosque». «Celebro que hagan las preguntas que se les ocurran y no me parece violento ni pelotón de fusilamiento», planteó y aclaró que cuando evalúa un pliego de un defensor quiere «un bulldog».

En igual posición de defender la entrevista se mostraron Marcelo Bermúdez (PRO) y Claudio Domínguez (MPN), dos de los protagonistas de esa comisión. El presidente, Ernesto Novoa (Comunidad) llegó a pedirles moderación y les aclaró que la entrevista «no es un interrogatorio».

«La entrevista fue violenta»

La diputada Ludmila Gaitán (MPN) consideró hoy en la sesión que no fueron «simplemente preguntas incómodas». «La entrevista fue violenta y hay que reconocerlo. Las preguntas fueron violentas, fue un interrogatorio pero creo que el problema más grave es la invisibilización, la naturalización por parte de algunos diputados y diputadas como si fuera parte del folclore institucional y la verdad que no. Yo los veo muy cómodos haciendo preguntas a otros postulantes», alertó.

«Muchos no fueron a principios de año a la capacitación en ley Micaela, podrían retomarla para entender algunos conceptos básicos como violencia política y violencia institucional», planteó.

También se manifestó Carina Riccomini (Juntos), quien afirmó que «no fue una entrevista a la que estamos acostumbrados quienes integramos esta comisión».

«Demostró lo que había sufrido»

«La vi llorando acompañada con su gente y en ese llanto no manifestaba ni emoción ni comodidad. Era de haber soportado todo lo que soportó en la comisión: tuvo el coraje, no se quebró, tuvo su personalidad, pero afuera demostró lo que había sentido y sufrido», agregó César Gass (UCR-JxC).

Los únicos tres votos en contra que recibió finalmente el pliego fueron de tres diputados del bloque PRO-NCN: Marcelo Bermúdez, Mercedes Tulián y Verónica Lichter. Damián Canuto, integrante de la bancada, votó a favor.

En la misma sesión también se aprobó con 30 votos a favor y dos en contra el pliego de Hernán Palacios como defensor público penal Chos Malal.