Los F-16 completaron el cruce del Atlántico y ya se encuentran en el vuelo final hacia Córdoba

Los aviones caza F-16AM/BM Fighting Falcon llegaron a territorio brasileño luego de partir desde las Islas Canarias, en España, y cruzar el Atlántico. Los aviones completaron el vuelo con el apoyo de aeronaves de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ahora avanzan en el tramo final hacia Río Cuarto, Córdoba.

Medios locales difundieron imágenes de la llegada de las aeronaves a Brasil, aunque no se conocieron registros de los cazas dentro de la base aérea de Natal, ubicada en el norte del país. Según la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, los aviones de reabastecimiento Boeing KC-135R Stratotanker que acompañan el traslado de los F-16 ya partieron desde la Base Aérea de Natal hacia Córdoba.

Cómo fue el traslado de los seis aviones F-16 desde Dinamarca hasta Brasil

“Se encuentra próximo a arribar desde Natal a Río Cuarto el segundo lote de seis nuevos aviones F-16, que se van a incorporar a la Fuerza Aérea Argentina”, informó el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia brindada este martes.

La formación está integrada por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Las aeronaves tienen las matrículas M-1011, M-1013, M-1018 y M-1024, en el primer caso, y M-1001 y M-1002, en el segundo.

Los cazas partieron el 22 de septiembre desde Dinamarca, desde la Base Aérea de Skrydstrup. En su recorrido realizaron escalas en Zaragoza, España, y en la Base Aérea de Gando, en las Islas Canarias, antes de iniciar el tramo sobre el Atlántico.

Para completar el cruce, los F-16 contaron con el apoyo de tres aviones KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense, que participaron de las tareas de reabastecimiento en vuelo. Los Boeing tienen las matrículas 63-7995, 58-0042 y 61-0321.

Con el tramo final en curso, los aviones habrán completado un viaje de más de 12 mil kilómetros.

En el operativo también intervienen medios de la Fuerza Aérea Argentina. Entre ellos se encuentran el avión cisterna KC-130H, matrícula TC-69, y el Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas”, que acompañan el traslado de las aeronaves desde Europa.

La escala en Natal, en el norte de Brasil, formó parte de las últimas etapas del vuelo ferry. El Gobierno brasileño había autorizado el ingreso y sobrevuelo de los aviones argentinos, además de habilitar temporalmente la base para recibirlos durante la operación.

Con la llegada de los nuevos aviones, el programa Peace Condor habrá incorporado 12 de los 24 F-16 comprados por la Argentina. La primera tanda ya había llegado al país, como parte del proceso de incorporación de estos cazas a la Fuerza Aérea.