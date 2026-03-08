La «previsibilidad política» y la teoría electoral

Un cúmulo de revelaciones y de pistas fueron exteriorizadas por Weretilneck en las últimas jornadas. Su mensaje legislativo se encuadra en esa línea construida.

Cenó, por separado, miércoles y viernes, con intendentes y legisladores oficialistas, donde se explayó en su evaluación del presente y sus proyecciones.

Como su discurso parlamentario, Weretilneck se apartó del estado de los servicios. “Será esto”, avisó para que sus interlocutores se preparen y no esperen mucho más; aunque, también, consideró que no hay grandes inconvenientes, salvo corregir aspectos en las atenciones hospitalarias. Para algunos, esa conclusión se extendió al Gabinete y se fueron convencidos de que seguirá inalterable.

Arengó, en cambio, a focalizarse en el crecimiento de la Provincia por las inversiones privadas. Lo profundizó en la Legislatura; previamente, el viernes, repasó el estilo con su consultor Derek Hampton.

Se autoinculpó de la desmovilización partidaria y propuso revertirla, tras lo cual, requirió a los presentes en la Residencia que armaran los consejos locales y los encomendó a un proceso de renovación, generando expectativas y descreimientos.

Repitió su intención de que las elecciones se realicen en “marzo o abril”, y transmitió que analiza aún si permite que los municipios puedan votar el mismo día. Será -aclaró- en función de la conveniencia provincial. Hay una opción intermedia: el decreto podría permitir la simultaneidad y el gobernador reservarse -obviamente, con intendentes afines- cuáles sí y cuáles no se plegarían, a partir de las posibilidades de los candidatos locales y si la construcción municipal colabora o no con el armado opositor provincial.

La novedad en los comensales fue la expectativa expuesta por Weretilneck con los libertarios nacionales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, son sus nuevos interlocutores. Detalló que “la mesa política” de LLA no resolvió su apoyo a la postulación de Aníbal Tortoriello y, en ese sentido, abrió la opción de tácticas electorales conjuntas con Casa Rosada, sostenidas en la “previsibilidad política” y la “garantía jurídica” que él otorgaría a los megaproyectos energéticos en Río Negro. Alimenta esa especulación con el riesgo de un triunfo “kirchnerista” que podría ocurrir si LLA apoya a Tortoriello y divide votos con el oficialismo.

Sus pasos marcan esa hipótesis. Mañana integrará, con otros gobernadores, la comitiva nacional que va a Nueva York al foro Argentina Week, que el martes inaugurará el presidente Javier Milei y está destinado a inversores en tecnología, energía, minería, agroindustria, entre otros.

A Tortoriello poco le importa, por ahora, el recelo libertario o la teoría oficial. El cipoleño sostiene su reposo proselitista, salvo la visibilidad que le proporcionan. El PJ lo exhibe cuando lo ubica en un extraño acuerdo con el peronismo y, últimamente, el oficialismo reanimó su existencia con la discusión interna (aún no saldada) por la creación de su bloque, Cambia Río Negro.

La Libertad Avanza se mueve por las suyas e ignora cualquier entramado ajeno. No tiene candidato, pero no se resigna a esa orfandad y, poco a poco, el senador Enzo Fullone se entusiasma.

La inmovilidad de María Emilia Soria impacienta al peronismo. La intendenta confía en su supremacía y se ajusta a sus tiempos, desatendiendo las urgencias de los dirigentes. Existió alarma por su ausencia de la reunión de los jefes comunales con el gobernador por la coparticipación. “Coincidió con su descanso anual post-fiesta de la Manzana”, explican. Se prepara un encuentro -posiblemente, el sábado 14- que, más allá de los motivos, permitirá el reencuentro y revitalizará ánimos. En definitiva, las campañas se alimentan de la esperanza.