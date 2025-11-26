Los padres se movilizan por el traslado de la escuela 153 al edificio para una nueva primaria en Junín de los Andes

El abrazo a la escuela 153 de Junín de los Andes fue durante el fin de semana (gentileza)

El traslado de la comunidad educativa de la escuela 153 al edificio nuevo en el barrio Nehuén Che mantiene movilizados a padres y madres de la escuela primaria de Junín de los Andes. Hay una notoria resistencia a iniciar el ciclo lectivo 2026 en el establecimiento a estrenar y la dirección del establecimiento suspendió las clases. Las autoridades educativas aseguraron que el proceso ya estaba en marcha.

El fin de semana largo, hubo un abrazo solidario al establecimiento, con carteles, cánticos que pregonaban que «la escuela no se va» y la expectativa de las novedades que pudieran trascender de una reunión que hubo ayer con el equipo directivo y el equipo técnico del ministerio de Educación de Neuquén.

Según precisó la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, las reuniones por el traslado de la escuela 153 al barrio Nehuén Che (ubicado a la salida de Junín de los Andes) se hicieron con las directoras de nivel en Neuquén y luego con las dos supervisoras en Junín de los Andes.

Hubo encuentros de análisis y proyección de las matrículas de la primaria para los próximos cinco años, con el equipo de gobierno de la primaria 153, el vocal primario y la dirección de nivel y las supervisoras. «No es un hecho que desconocieran ninguna de las instancias de funcionarios», dijo la ministra.

Una de las integrantes de los padres y madres autoconvocadas de la escuela 153, Verónica Romano, explicó que desconocían del inicio del ciclo lectivo en el establecimiento nuevo en el barrio Nehuen Che hasta que se comunicó a través de los cuadernos y en momentos en que la dirección estaba con el viaje de estudios de séptimo grado.

Hubo un abrazo simbólico que rodeó toda la escuela 153 de Junín de los Andes (foto gentileza)

Agregó que se hizo una nota para pedir explicaciones firmada por 400 personas y cuando un grupo de familias fueron recibidos, se les entregó una nota desde el nivel central que no daba respuestas a las consultas y no resolvía una reunión con las autoridades provinciales donde pedir explicaciones, que presuntamente no tenía la dirección del establecimiento.

En esa reunión, la directora Rosalía Liendo acusó de agresiones verbales a una de las mujeres del grupo y a quienes lo acompañaban y definió suspender las clases por violencia. Hasta hoy no había definiciones sobre la reactivación académica de la primaria.

Las madres movilizadas negaron agresión y cuestionaron la suspensión de las actividades escolares, a pocos días del fin de ciclo. El fin de semana largo se organizó el abrazo y se hicieron presentaciones, dijo, ante la defensoría de menores y un pedido de intervención en el Concejo Deliberante. «Somos 170 familias que estamos en contra, que no fuimos consultadas».

Según los informes que llegaron al ministerio de Educación, hubo agresiones y descalificaciones para el equipo docente, circularon números particulares de docentes para habilitar llamados inadecuados y la directora formalizó una denuncia. «Tomaremos definiciones de cuándo convocar cuando las circunstancias garanticen un diálogo maduro y respetuoso, adulto, aunque no estemos de acuerdo», sostuvo la ministra.

La matrícula primaria en Junín de los Andes

Martínez agregó que la nota en la que se dio a conocer la decisión del gobierno del traslado de la 153 al edificio nuevo, se aclaró que habrá un tratamiento para situaciones particulares de familias a las que se les dificulte el acceso al nuevo edificio. Indicó que el 30% de la actual matrícula llega a la primaria 153 desde Nehuen Che y que el establecimiento tiene una matrícula de unos 340 alumnos.

Agregó que la proyección del crecimiento de la demanda primaria para los próximos 5 años se puede atender con las escuelas en funcionamiento. «Somos el organismo responsable de la organización de recursos humanos y de espacio en función de la matrícula y su proyección; la escuela 153 no tiene patio interno ni externo, no tiene Salón de Usos Múltiples y será trasladada a un nuevo edificio de 2.000 metros cuadrados, con sala de música y de informática, patios, sector de gobierno, sanitarios, cocina y todas las divisiones para la primaria» describió.

Mejoras y tráilers para la primaria 7

La ministra de Educación dijo que Junín de los Andes no tiene una demanda desbordada de vacantes en primaria como sí ocurre con los secundarios. Detalló que la escuela 7 será trasladada a tráilers porque arreglarán todo el techo del actual edificio, además de adecuar más divisiones y remodelaciones interiores. «Hay otras tres escuelas primarias en Junín» para las familias que no puedan trasladarse al edificio nuevo, deslizó la funcionaria.

Un secundario funcionará en forma transitoria en el actual edificio primario

Según definió, en el actual edificio de la primaria 153 funcionará en forma transitoria el turno diurno del CPEM 65, que se creó el año pasado, ya que el establecimiento tenía solo ciclo nocturno. Agregó para esa comunidad educativa se presentará la semana que viene un prototipo de edificio propio, contemplada en el presupuesto 2026.