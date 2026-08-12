Luis Caputo anticipó inversiones por US$50.000 millones y defendió el rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este miércoles que la Argentina «ha sido arrasada en los últimos 25 años» y sostuvo que en estos tiempos «se necesita reconstruir este país», mientras que anunció la llegada de nuevas inversiones por más de US$50.000 millones.

Luis Caputo anticipó inversiones por US$50.000 millones

El titular del Palacio de Hacienda recordó distintas crisis que atravesó Argentina a lo largo de su historia, en las que nombró la etapa del corralito y el default de la deuda en 2001, entre otros sucesos.

«A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país. Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor; no es que los argentinos nacieron con ese don», precisó el ministro durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Allí defendió el programa económico y señaló que el Gobierno decidió «atacar el problema de raíz», algo que «no se hizo por más de 100 años».

«El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit. Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado«, aseveró.

Referido a las crisis del país, agregó: «Nos han estado haciendo bullying por años, y hay gente que lo supera con el tiempo; hay algunos que tardan más y hay otros que no lo superan. Por más que hagamos lo que hagamos, hay personas que no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron».

El funcionario también se refirió a la situación de los distintos sectores de la economía, donde hay una marcada heterogeneidad entre los que crecen de manera constante, como la energía y la minería, y los que se encuentran más rezagados, como es el caso de la industria y el comercio.

En ese sentido, indicó que el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central (BCRA).

«Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años».

Adelantó, además, la llegada de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de hasta US$50.000 millones. «En breve se van a enterar de los proyectos aprobados, que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones».

Caputo criticó al modelo económico del último gobierno nacional, el cual «no servía» y generó «más inflación y más pobreza». «No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo».

«Es la primera vez que vamos por el camino correcto; siempre Argentina fue para abajo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios», detalló.

Y agregó: «Cuando uno ve los resultados de este programa comparado con otros considerados exitosos, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Hay una buena razón para ser optimistas».

También se refirió a las elecciones de 2027 y a una posible continuidad del presidente Javier Milei en el poder. En esa línea, manifestó que el país necesita a «alguien con la convicción y personalidad del Presidente», aunque puede no ser el mismo mandatario quien se mantenga en el sillón de Rivadavia.

Lo que sí aseguró, bajo su mirada, es que «no hay ninguna posibilidad» de que vuelva a gobernar el kirchnerismo y afirmó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no será presidente de la Argentina, recordando la interna que atraviesa el peronismo y la fragmentación que hay en la oposición.

«Tenés al caballo ganador y nadie se quiere juntar con él. Tienen al tipo que puede ganar, ¿pero no lo quiere nadie? La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad de que Kicillof vaya a ser presidente. Entonces, ¿por qué lo levantan? Porque el que gana en Argentina no gana por mérito propio, gana porque le está yendo mal al que está gobernando».

NA