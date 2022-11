Luz roja para el Consejo de Alquileres: rechazaron los incentivos fiscales en Bariloche

El proyecto de ordenanza para crear un Consejo Local de Alquiler de Vivienda Permanente fue rechazado por Juntos Somos Río Negro en la última sesión del Concejo Municipal. El artículo que motivó el rechazo del oficialismo fue el punto cuatro, vinculado a generar incentivos fiscales para aumentar la oferta de viviendas en alquiler permanente.

La iniciativa del Frente de Todos surgió a partir de la falta de alquileres permanentes de viviendas en Bariloche ya que muchos propietarios vuelcan sus inmuebles al segmento turístico.

«Lo que se necesita es que haya más viviendas en oferta en el mercado. Luego de la pandemia las habilitaciones turísticas aumentaron un 70%«, argumentó la concejal Julieta Wallace que propuso la creación de un consejo conformado por integrantes del Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal y representantes de martilleros, corredores e inquilinos, para generar propuestas de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda en alquiler permanente.

La iniciativa tenía consenso de todos los bloques hasta que se incluyó la eximición de tasas sobre los inmuebles ofertados en alquiler como vivienda permanente. «La eximición será del 100% para el primer contrato de locación; 75% para el segundo contrato y 50% para el tercero contrato«, especifica el proyecto.

Wallace recordó que, en una primera instancia, el Consejo tenía como finalidad crear precios de referencia para los alquileres. «Se empezó a convocar a distintos actores para que pudieran dar cuenta de la situación y empezamos a ver que el objetivo se quedaba corto. Por eso, decidimos ampliar el objeto de su creación», dijo durante el debate.

Entre las críticas al incentivo fiscal, el concejal de Juntos Somos Río Negro, Carlos Sanchez, argumentó que no es posible saber el impacto que tendría la medida porque no hay un análisis económico de lo que representarían esas eximiciones a 10 años.

«No podemos saber si ese resultado es positivo. Y si quienes se podrían inscribir en el listado de propiedades van a dar nuevas respuestas a la demanda habitacional o ya tienen alquileres de forma permanente. Estarían teniendo un beneficio sin hacer más de lo que están haciendo«, planteó el concejal.

Acotó que «cuesta entender que aquellos que tienen un alquiler turístico se vuelquen al alquiler permanente. La eximición de tasas municipales nunca los va a seducir como para decir ‘dejo de tener un ingreso diario por alquiler turístico’«.

También cuestionó la propuesta de disponer de diez inspectores municipales para fiscalizar los alquileres turísticos. «No hay un análisis acerca de si esos 10 inspectores darían respuesta a la dificultad», agregó.

Wallace insistió en que el impacto «es difícil de medir, pero debe avanzarse» y, cuestionó que no hubo ninguna contrapropuesta por parte del oficialismo. En la misma línea, se expresó el concejal de Podemos, Pablo Chamatrópulos: «Nadie puede predecir el impacto cuando se establece un estímulo. Pero no es lo mismo que el estímulo esté a que no esté. Se trata de empezar con algo; si no, nunca tenemos capacidad de respuesta».

Admitió que el proyecto «no es una solución mágica, pero es lo que podemos hacer. Si por cuidar el bolsillo de estado municipal, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué queda? Si creamos un consejo solo para hacer catarsis no sirve».

A su turno, el concejal de Juntos Somos Río Negro, Gerardo Ávila, indicó que hay voluntad de acompañar la creación del Consejo, pero no el incentivo fiscal. «No estamos dispuestos a acompañar a libro cerrado: no sabemos el impacto real y cómo se ejecutará. ¿Qué va a pasar con los que alquilen?, ¿Los van a sacar todos los años de las viviendas para propiciar otra eximición del 100%? No quiero votar simbolismos; quiero votar cuestiones concretas», expresó.