Macri dijo que no será candidato y se mantiene optimista: «Tenemos la claridad que no teníamos en 2015»

Se acercan las elecciones presidenciales y uno de los líderes que está armando el rompecabezas electoral de su espacio es Mauricio Macri. El expresidente se encuentra en la búsqueda de su candidateo dentro de Juntos por el Cambio y comenzó las conversaciones para definirlo. Le tocó hacerlo en la interna del PRO, mostrando públicamente sus reuniones con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Este sábado se metió en las PASO de Juntos por el Cambio en La Pampa, que enfrentará al radical Martín Berhongaray con el dirigente del PRO Martín Maqueyra, en la primera elección del año.

El exmandatario viajó a Santa Rosa para acompañar a Maquieyra de cara a los comicios del próximo 12 de febrero. Junto a Josefina Díaz, precandidata a vicegobernadora, y a Martín Ardohain, quien disputará la interna para intendente de Santa Rosa, caminaron por el centro comercial de la capital pampeana, deteniéndose para dialogar y tomarse fotos con los vecinos y comerciantes.

Luego, junto al precandidato a gobernador encabezaron un acto en un local partidario del PRO. «Es importantísima la visita de Mauricio en La Pampa. Que nos acompañe y nos dé empuje nos llena de fuerzas para que La Pampa cambie. Este 12 de febrero tenemos una gran oportunidad de que La Pampa vuelva a tener trabajo, salud y educación», señaló Maquieyra. A su turno, Mauricio Macri ratificó que no avanzará con una candidatura presidencial propia. «Yo ya he dicho que no estoy anotado», sostuvo.

El exjefe de Estado también realizó un comentario sobre las posibilidades de Juntos por el Cambio en La Pampa, considerando que a la provincia «le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia».

Finalmente, fue crítico con la gestión oficialista, y manifestó que «a pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, la Argentina tiene un enorme futuro». En ese sentido, opinó que «estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo, pero vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015″.