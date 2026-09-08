La industria y la construcción cayeron en julio 2026, según el Indec: cuáles fueron los sectores más afectados

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de producción industrial manufacturero correspondiente a julio de 2026, con un retroceso del 4,9% interanual. En el análisis de los primeros siete meses del año, el acumulado presentó una disminución del 2,6% frente a igual período de 2025. A nivel mensual, la serie desestacionalizada evidenció una caída del 5% en comparación con junio de este mismo año. En la construcción también tuvo una tendencia negativa y el sector del asfalto lideró las pérdidas.

El relevamiento oficial constató que 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron contracciones interanuales durante el séptimo mes. Las mermas más pronunciadas afectaron a sectores clave vinculados a la producción de bienes de capital, la construcción y el consumo masivo. En contraste, apenas cuatro rubros lograron sostener variaciones positivas para amortiguar la caída del indicador general.

Los rubros con mayores caídas en la producción

El segmento de Maquinaria y equipo exhibió una merma del 26,7% interanual. La principal causa de este resultado respondió a la fabricación de maquinaria agropecuaria, con una baja del 46,6%, ante una menor demanda interna de tractores, cosechadoras y pulverizadoras de origen nacional.

Por su parte, la categoría de Otros equipos, aparatos e instrumentos anotó una caída del 31,4%, arrastrada por un retroceso del 49,8% en la producción de artículos de informática, televisión y comunicaciones, en especial celulares y televisores.

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado disminuyó un 15,9% interanual. Dentro de este sector, la producción específica de indumentaria bajó un 14,4%, mientras que el calzado se retrajo un 26,5% a causa de una menor demanda interna y una mayor competencia de artículos importados.

En el rubro automotriz, la actividad general de la división se contrajo un 5,4%: con respecto a las ventas de automóviles y utilitarios nacionales a concesionarios, la caída fue del 48,8%; aunque las exportaciones de unidades hacia Brasil experimentaron un incremento del 26,7%.

Los productos minerales no metálicos, estrechamente ligados al rubro de la construcción, anotaron una baja del 12,6%. El informe oficial relacionó esta dinámica con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), con un retroceso del 4,5%. Dentro de este grupo de materiales, los artículos de arcilla y cerámica no refractaria cayeron un 41,3% ante menores niveles de elaboración de ladrillos y restricciones en la disponibilidad de gas. El consumo interno de cemento portland también declinó un 8,1% de forma interanual.

En cuanto al consumo de productos básicos, la división de alimentos y bebidas cerró con una leve baja del 0,5%. Este número se explicó por caídas del 6,2% en galletitas y panadería por el menor consumo interno de harina de trigo, y del 13,6% en la elaboración de vino para mercado local y exportaciones.

Sin embargo, la molienda de oleaginosas aportó números positivos con un alza del 10,7% gracias al mayor ingreso de grano de soja a las plantas de procesamiento.

Los sectores que lograron eludir la caída

A pesar del contexto general, cuatro divisiones industriales anotaron subas interanuales en el mes de julio. El sector manufacturero con mayor crecimiento fue la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un incremento del 8,1%. Este resultado estuvo impulsado por alzas del 10,9% en gasoil y del 4,5% en naftas.

La actividad de madera, papel, edición e impresión subió un 7,1%, traccionada principalmente por la fabricación de papel y sus derivados.

Asimismo, la división de otro equipo de transporte mejoró un 2,6%, sostenida por un repunte del 11,7% en el armado de motocicletas.

Por último, las industrias metálicas básicas registraron un leve avance del 1,6%, con mejoras puntuales en la siderurgia y en la producción de aluminio y otros metales no ferrosos.

La construcción cayó 4,5% interanual en julio 2026: asfalto, el sector más relegado

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los datos del sector correspondientes a julio de 2026, revelando una caída del 4,5% interanual en el nivel general del ISAC. Pese al retroceso del mes, el balance de los primeros siete meses del año sostiene una variación acumulada positiva del 1,7% en comparación con el mismo período de 2025. En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad exhibió una baja del 4,6% frente a junio.

El informe oficial detalló que la contracción del sector estuvo marcada por fuertes caídas en la demanda de insumos clave para la obra pública y la edificación privada. De este modo, la mayoría de los materiales relevados por el organismo estadístico mostraron variaciones negativas, profundizando la desaceleración de la actividad durante el invierno.

El insumo más relegado del período fue el asfalto, que sufrió una merma interanual del 23,1%, reflejando el freno en las obras viales y de pavimentación. En el acumulado de los primeros siete meses, este material registra una caída del 8,9%.

Detrás del asfalto se ubicó el yeso con una merma del 21,2% interanual (y una baja acumulada del 11,5%), seguido por los ladrillos huecos, que cayeron un 12,9%. El relevamiento también marcó retrocesos significativos en cales (-9,8%), hormigón elaborado (-9,5%), cemento portland (-8,1%), placas de yeso (-7,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y el hierro redondo y aceros para la construcción (-2,4%).

Los pocos sectores que resistieron en terreno positivo y qué pasó con el empleo registrado

A pesar del retroceso general de la actividad, un grupo reducido de materiales logró cerrar el mes con variaciones interanuales favorables. El rubro agrupado como «Resto» —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción— lideró las subas con un incremento del 22,8% respecto a julio de 2025.

Asimismo, se registraron aumentos en los artículos sanitarios de cerámica (7,0%), los mosaicos graníticos y calcáreos (0,7%) y las pinturas para construcción (0,1%).

En cuanto al empleo registrado en el sector privado de la construcción, los datos sectoriales de junio ubicaron el total de puestos de trabajo en 376.374, lo que representó una mejora interanual del 1,2%.