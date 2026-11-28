El Tribunal del Mar rechazó el pedido de Argentina para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

La Argentina sufrió un duro revés tras la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó las medidas provisionales solicitadas y no frenó el avance del proyecto petrolero Sea Lion cerca de las Islas Malvinas.

Con el fallo informado este sábado 28 de noviembre, el Reino Unido conserva margen para impulsar el desarrollo hidrocarburífero en la zona, pese a que el Gobierno argentino remarcó el riesgo de daños ambientales irreversibles.

El fallo del Tribunal del Mar

El Tribunal del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas previsionales que presentó Argentina para frenar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Durante la audiencia que inició este sábado a las 8:00 en Hamburgo, los jueces sostuvieron que para responder al reclamo argentino primero sería necesario determinar qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas. Debido a que esa disputa excede el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el Tribunal consideró que no se cumplían los requisitos de jurisdicción prima facie para dictar las medidas cautelares.

Si bien el Tribunal desestimó la cautelar argentina, dejó asentados formalmente tres compromisos asumidos por Reino Unido durante las audiencias celebradas los días 10 y 11 de noviembre. El país británico no podrá:

Iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027

Comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marz o de 2028

o Otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el actual régimen de concesiones

El fallo significó un duro revés para el país, sin embargo un dato a destacar es que la decisión que se tomó este 28 de noviembre no resuelve la cuestión de fondo, no define la soberanía ni clausura el reclamo argentino.

El proceso iniciado por Argentina en septiembre seguirá ante un tribunal arbitral ad hoc, cuya conformación entre diciembre de 2026 y enero de 2027 el Tribunal del Mar instó a apurar.