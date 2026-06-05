Milei congela la designación de la jueza Michelli aprobada por el Congreso

El ministro de Justicia anticipó que el Presidente no está obligado a firmarlo.

Todo indica que el presidente, Javier Milei, congelará la firma de la designación de la jueza María Verónica Michelli como titular del Tribunal Oral Criminal Federal Nº3 de La Plata.

Así se desprende de las palabras del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien intentó una argumentación técnica y jurídica de la situación de la magistrada que abre la puerta a un largo período de indefinición.

Michelli logró ayer que su pliego fuera aprobado por el Senado de la Nación, en medio de una fuerte controversia debido a que Milei mandó a “bajarla” por ser la cuñada del periodista de investigación del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, señaló Mahíques en declaraciones periodísticas esta mañana.

De esta forma, el funcionario salió a anticipar lo que, en apariencia, será una larga espera para Michelli, que a su vez cuenta con la posibilidad de presentar una queja ante la misma justicia por considerarse discriminada.

Al respecto, Mahiques también ensayó una explicación: “En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes” y en ese sentido recordó que uno de los pliegos retirados fue el de su hermano.

El ministro señaló que la postulación de Ignacio Mahiques –fiscal que investigó a la expresidenta, Cristina Fernández en la causa Los Sauces- fue retirada por el expresidente Alberto Fernández.

Asimismo, resaltó que las ternas fueron las que confeccionó el Consejo de la Magistratura y durante la anterior administración.

Luego se refirió a las cuestiones técnicas y legales que demorarán la asunción de la jueza ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de La Plata aún no fue creado.

Si bien está aprobado restan una serie de pasos, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo habilite.

“El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, detalló.

De esta forma, Mahiques desplegó una serie de razones por las que se concluye que la designación de Michelli dormirá en el despacho presidencial.

Sobre el proceso parlamentario que derivó en la aprobación de 74 jueces, el ministro recalcó que “es una forma de ir saldando una deuda” que había con la ciudadanía.

Consultado sobre la posible ampliación de la Corte Suprema que actualmente funciona con tres miembros, el ministro adelantó que no es una prioridad del Ejecutivo avanzar en ese sentido.

“La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”, remarcó.

Más pliegos

En los próximos días, el Senado seguirá adelante con más pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Las vacantes en la Justicia son alrededor de 300 y apenas se aprobaron este jueves los primeros 74 candidatos.

En la misma sesión donde se aprobó el nombramiento de Michelli, la Cámara Alta le dio ingreso formal a nueve pliegos más para cubrir siete cargos en Capital Federal, uno en Rosario y otro en Chubut.

A su vez, el próximo martes 9 de junio se llevará adelante una nueva audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, donde deberán presentarse otros siete candidatos a rendir examen ante los senadores. Son seis postulantes para la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y uno para un juzgado de primera instancia en San Juan.

En ese listado sobresale el nombre de Víctor Pesino, quien busca prorrogar por cinco años su cargo en la Sala VIII de la mencionada Cámara porteña. Se trata de un juez cuya postulación se realizó luego de haber fallado a favor de la reforma laboral del Gobierno.

Además, recientemente, firmó la intervención de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). El histórico gremio denuncia que dictó ese fallo a cambio de que el Ejecutivo impulsara su continuidad como juez después de los 75 años.