Un 53,7% tiene una imagen negativa de Javier Milei y el 73,6% quiere la renuncia de Manuel Adorni, reveló una encuesta

La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar signos de desgaste en la opinión pública. El 53,7% de los argentinos evaluó de manera negativa su gestión, contra un 38,8% de valoración positiva, de acuerdo con un sondeo conocido en las últimas horas. Además, una mayoría se mostró a favor que renuncie el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó una conferencia de prensa este miércoles.

Se trata de un estudio de la consultora OK Media, correspondiente a marzo de 2026, con cobertura nacional, representación de AMBA e Interior y un margen de error informado de ±2,9%.

Qué reflejó la encuesta sobre Manuel Adorni

El trabajo encendió una fuerte señal de alerta para el oficialismo por la situación de Manuel Adorni, ya que el 73,6% de los consultados consideró que debería renunciar, mientras que apenas el 20,8% opinó que debería continuar en su cargo. Un 5,6%, en tanto, respondió no saber o no contestó.

Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada aparece al desagregar las respuestas según la valoración de la gestión presidencial: incluso entre quienes tienen una imagen positiva del Gobierno, un 30,3% cree que Adorni debe dejar su cargo. En ese mismo segmento, el 67,2% sostuvo que no debería renunciar.

En paralelo, la encuesta midió el impacto del caso Libra sobre la figura presidencial. Allí, el 65,7% afirmó haber seguido las últimas novedades del escándalo, contra un 34,3% que dijo no conocerlo o no seguirlo.

Sobre ese universo, el 61,3% consideró que el caso perjudica la imagen de Milei, mientras que el 31,7% opinó que no la afecta y un 7% no tomó posición. Aun dentro del grupo con imagen positiva del Presidente, el 24,5% admitió que el caso Libra sí le provoca un daño político.__IP__

Los números dejaron así un cuadro complejo para el oficialismo: más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión presidencial, casi tres de cada cuatro piden la salida de Adorni y el escándalo de Libra aparece como un factor de desgaste para la figura de Milei.

Reapareció Manuel Adorni: «Nada que esconder»

Manuel Adorni reapareció este miércoles con una conferencia de prensa. Su aparición ante periodistas llega en medio de los rumores sobre su salida del Gobierno debido a la polémica que se originó tras revelarse que había viajado a la Argentina Week, una actividad oficial, junto a su esposa.

«Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días, trabajé más de 25 años en el sector privado, hace dos años me convocó el presidente y mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno», manifestó y remarcó : «No tengo nada que esconder, estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten».

Además, agregó: «No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron el PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que se olvidaron que vivimos en un país en el que un secretario de obras públicas revoleaba bolsos con plata y armas».

Con Noticias Argentinas