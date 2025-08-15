Manuel Adorni tras el fallo por YPF: “Décadas de gestiones decadentes nos trajeron hasta acá”

Este viernes, en un giro inesperado en el juicio por YPF, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina. A través de sus redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la victoria judicial parcial para el país.

El fallo de hoy permite tramitar la apelación de la sentencia condenatoria del pago de U$S 16.000 millones por la nacionalización de la compañía.

En este sentido, el funcionario del gobierno de Javier Milei indició que se trató de un «día clave» en el juicio: «La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%», informó.

«Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin», sentenció en su cuenta de X.

Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más.



El vocero apuntó contra el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se realizó la expropiación de YPF y, en 2012, se embargó el 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol.

YPF: «Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado»

La información fue confirmada por la Procuración de Tesoro de la Nación, quien añadió que también se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración.

Añadió que “la decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente”.

En esa línea afirmó que “no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023”.

La Procuración sostuvo que el fallo desfavorable al país es “consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación”.

En el mismo sentido, sostuvo que “durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”.