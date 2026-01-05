El petrolero Marcelo Rucci consiguió la personería definitiva de su partido político

Ernesto Inal y Marcelo Rucci, la fórmula en Petroleros Privados y en el partido político. Foto: gentileza.

El líder petrolero Marcelo Rucci cerró el 2025 con el reconocimiento definitivo de su primer partido político propio, Fuerza Neuquina y Federal, la herramienta que usará para competir en las elecciones del año que viene.

La jueza federal Carolina Pandolfi firmó la resolución el 16 de diciembre, tras un trámite de formación que se extendió por casi 15 meses.

Allí consideró que el partido presentó la afiliación de 3.365 electores, superando el piso mínimo de 2.280 que exigía el juzgado. Además, detalló que el espacio cumplió con la elección de sus autoridades definitivas que reemplazaron a la Junta Promotora, ante la presentación de una única lista y consecuente proclamación de las mismas.

La magistrada enumeró que los apoderados dieron cumplimiento con la presentación de los libros de actas partidarios, así como con la presentación de los libros contables y, por último, subsanaron las observaciones hechas anteriormente sobre la Carta Orgánica del partido.

La decisión de la jueza fue en línea con el dictamen que había firmado el 5 de diciembre la fiscal subrogante Ángela Cecilia Pagano Mata.

Fuerza Neuquina y Federal quedó registrada con el número 199 y no tendrá sigla. Será el primer partido de distrito que se arrogue la representación de los trabajadores petroleros de Neuquén, tras una experiencia en la justicia provincial con Energía Ciudadana, un sello que actuó como colectora del MPN en las elecciones del 2023, pero no obtuvo bancas.

La presidencia del Consejo Partidario quedó para el titular del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, con la vicepresidencia a cargo de Ariel Chagua Cano.

El presidente del Congreso Partidario es Ernesto Inal, adjunto en el gremio. En la vicepresidencia quedó Daniela Urritia, mientras que el exdiputado Daniel Adersch asumió como secretario general y Martín Pereyra, hijo del fallecido líder petrolero, actúa de secretario de Actas.

En los últimos meses del año pasado, los dirigentes anunciaron que replicarán esta experiencia en Río Negro con la inscripción de un partido similar que se llamará Fuerza Rionegrina y Federal. El sindicato tiene su área de influencia en Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Rucci se desafilió del MPN al que perteneció históricamente y dijo que el nuevo espacio responde a la necesidad de que los trabajadores puedan “participar en política”. “Decidimos formar uno propio, para no estar dependiendo de la voluntad de otros”, explicó tras su lanzamiento. Al ser de distrito, podrá participar en comicios municipales, provinciales y nacionales.