Morena Rial enfrenta un nuevo frente judicial: postergaron su juicio en Córdoba y qué puede pasar ahora

La hija de Jorge Rial debía comenzar a ser juzgada por una causa por robo, hurto, amenazas y coacción, pero el debate oral fue postergado. La Justicia realizó una audiencia preliminar mientras Morena Rial continúa con arresto domiciliario por otro expediente en Buenos Aires.

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo. Este lunes 21 de septiembre estaba previsto que comenzara en Córdoba el juicio en su contra por una causa en la que está acusada de robo, hurto, amenazas y coacción, pero el inicio del debate oral finalmente fue postergado.

En lugar del comienzo del juicio, se realizó una audiencia preliminar destinada a definir cómo continuará el proceso. La instancia se desarrolló de manera virtual, ya que la hija de Jorge Rial permanece bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires por una causa diferente tramitada ante la Justicia bonaerense.

El proceso cordobés tiene como denunciantes a Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. El abogado que los representa, Carlos Nayi, había explicado a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo de la audiencia era determinar el rumbo de la acusación contra Rial.

De qué acusan a Morena Rial en Córdoba

La causa que tramita en Córdoba incluye una acusación formal por robo, hurto, amenazas y coacción.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, se investigan episodios relacionados con amenazas y daños contra Dylan Rodríguez, además del presunto robo de teléfonos celulares vinculados a Facundo Ambrosioni Lutri.

Originalmente, el juicio había sido fijado para el 21 de septiembre a las 14 en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, el debate no comenzó en la fecha prevista y se avanzó con la audiencia preliminar.

La defensa de Rial había intentado previamente resolver el expediente mediante una probation y una reparación económica, pero los denunciantes rechazaron esa posibilidad y solicitaron que la causa llegara a juicio oral.

Morena Rial continúa con arresto domiciliario por otra causa

Mientras avanza el expediente cordobés, Morena Rial atraviesa además una situación judicial diferente en la provincia de Buenos Aires.

En julio, la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Rial a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos cometidos en viviendas de Villa Adelina y Castelar.

Después de conocerse la condena, su defensa solicitó que pudiera acceder a la libertad condicional. El pedido fue rechazado inicialmente por la jueza y, la semana pasada, la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de San Isidro confirmó por unanimidad esa decisión.

De esta manera, Morena Rial continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras paralelamente enfrenta el proceso judicial abierto en Córdoba.

Dos causas judiciales diferentes para Morena Rial

La distinción resulta clave: la condena a tres años y la causa que debía comenzar a juzgarse en Córdoba corresponden a expedientes diferentes.

Por un lado está la investigación bonaerense por los robos en viviendas, que ya derivó en una condena mediante juicio abreviado. Por otro, permanece abierto el expediente cordobés por el que Rial está acusada de robo, hurto, amenazas y coacción y cuyo juicio oral todavía deberá comenzar.