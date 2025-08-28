Marcelo Román impulsa la emergencia económica en Allen en medio de la crisis del municipio

El intendente de Allen, Marcelo Román, envió al Concejo Deliberante de Allen un proyecto de ordenanza para que se declare la «emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal de la municipalidad de Allen». La iniciativa se había hablado con el Gobierno provincial de Alberto Weretilenck en la reunión que tuvo el jefe comunal con el mandatario provincial, dos semanas atrás.

La municipalidad de Allen vive una crisis económica e institucional que se profundizó en los últimos meses. El intendente libertario enfrenta una creciente presión de los gremios municipales que reclaman subas salariales y presentaron denuncias de maltrato laboral.

En el medio hubo una seguidilla de renuncias en el Gabinete de Román y una denuncia en la Justicia Penal del Tribunal de Cuentas local por peculado contra el intendente, y contra el empresario local de medios Sebastián Ocampo por usurpación de cargo público, por el rol que tenía en el municipio sin ostentar ningún tipo de cargo.

Un Concejo Deliberante adverso al intendente de Allen

El Concejo Deliberante tiene una composición que actualmente es adversa al intendente allense, situación que se originó por su traspaso desde el radicalismo, partido por el que llegó al Gobierno municipal en el marco del «gran acuerdo rionegrino» que impulsó Weretilneck, a La Libertad Avanza.

Solo tres de los nueve integrantes del cuerpo, radicales, responden a Román en el Poder Legislativo municipal.

El jefe comunal argumentó en el proyecto que envió a los concejales que se busca mitigar en la municipalidad la crisis económica y financiera. «El objetivo central es promover el desarrollo local mediante la incorporación de principios fundamentales de austeridad y eficiencia económica», planteó en el texto que llegó al Concejo Deliberante.

Román planteó «que la vigencia de este régimen excepcional de funcionamiento de la administración municipal, será de seis (6) meses a partir de su promulgación; prorrogables por otro período igual por el Poder Ejecutivo Municipal, siendo notificado además el Concejo Deliberante para su aprobación».

Las medidas que dispone la ordenanza de emergencia municipal en Allen

Dentro de las medidas que enumeró el Ejecutivo municipal que se tomarán en el marco de la emergencia económica, enumeró, entre otras, las siguientes:

– Contener el gasto de la administración pública a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales.

– Mejorar la gestión de ingresos y cobranzas del Municipio, tanto provenientes de los contribuyentes como de otros organismos.

– Disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública, de consultoría y/o de cualquier otro tipo.

– Suspender por el término de ciento ochenta días (180) contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza, el otorgamiento de exenciones y/o condonaciones de Tasas y Derechos.

– Suspender por el término de ciento ochenta días (180) contados a partir de la promulgación de la presente ordenanza, el otorgamiento de subsidios, subvenciones, aportes y contribuciones no reintegrables.



En el artículo 6 del proyecto se define «el congelamiento de vacantes para ingreso de personal a

partir de la promulgación de la presente ordenanza. La necesidad de nuevas incorporaciones deberá ser autorizada por el Sr. Intendente Municipal, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y sólo en casos imprescindibles para el desenvolvimiento institucional o de prestación de servicios a la comunidad».